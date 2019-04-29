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Названы кухонные привычки, опасные для здоровья и жизни 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Названы шесть опасных для жизни «кухонных привычек», которыми любят злоупотреблять домохозяйки, сообщило РИА ФАН.
В первую очередь эксперты призвали кулинаров перестать пробовать еще не готовые блюда. В особенности это правило касается любителей сырого теста, для приготовления которого используют яйца. Таким образом можно легко подхватить сальмонеллез или кишечную палочку.
Запретили специалисты пробовать просроченные продукты, в которых по истечении срока годности начали размножаться патогенные микробы.
Третьей опасной привычкой является использование одной и той же разделочной доски. По словам экспертов, этим правилом грешат многие кулинары. Сколы и царапины собирают опасные бактерии, попадание которых в организм может привести к заболеваниям.
Оказалось вредным мыть сырое мясо под краном. Убить микробов таким образом не получится, зато получить новые — легко.
Развеяли специалисты также миф о запрете ставить горячую еду холодильник. Делать нужно наоборот. Последней вредной привычкой специалисты назвали хранение маринада, в котором лежит мясо, в условиях комнатной температуры. Замаринованное мясо необходимо убирать в холодильник, сообщило ИА Nation News.
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