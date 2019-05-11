Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Почему нельзя выбрасывать обмылки 

Рамблер 16 часов назад
Фото: depositphotos.com
Каждый раз после использования кусочка мыла от него остается маленький обмылок. Выбрасывать его жалко, а пользоваться неудобно, но он может пригодиться в быту.

Ароматизатор

Его можно положить в шкаф между одеждой. Мыло уберет неприятные запахи и пропитает платья, джинсы и кофты приятным запахом. Во время путешествия его также можно положить в чемодан. Одежда не отсыреет, а ее будет приятно носить.

Для починки молнии

Если у вас плохо застегивается молния на сумке, джинсах или чемодане, смажьте ее небольшим кусочком мыла. Благодаря этому замок будет скользить лучше.

Для отпугивания насекомых

Если летом вас часто беспокоят налеты насекомых, положите кусочки мыла на подоконник. Он отпугнет комаров и мух своим запахом. Если же у вас в доме завелись муравьи, с ними можно справиться с помощью хозяйственного мыла. Просто положите его в местах скопления насекомых.

Обработка растений

Хозяйственное мыло способно уничтожить бактерии с листьев комнатных цветов. Залейте обмылки теплой водой и дайте им раствориться, а затем обрабатывайте растения несколько раз в неделю. Хозяйственное мыло очистит их и защитит от микробов и бактерий.

Для шитья

Обмылки можно применить в качестве портновского мелка для выкройки. Следы от мыла будут хорошо видны, а при стирке быстро сотрутся. Кроме того, из него можно сделать ароматную подставку для иголок и булавок. Просто оберните его тканью, а принадлежности будут легко вставляться.
Женский форум33
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звезды, лечившиеся в психиатрической клинике
7 секретов молодости кожи1
Как не поправиться за праздники1
Что делать, если вы стали жертвой сталкера2
5 правил дресс-кода женщины-жены
Видео
Звезды, скандалившие с продюсерами из-за имен
Звёзды
О чем говорит длина пальцев у мужчины
Психология
Как Кабаева стала самой загадочной женщиной России
Звёзды
Раскрыты секреты выигрыша в лотерею
Психология
Знаменитости, часто выходившие замуж
Звёзды
Красавицы, отказавшиеся от натурального цвета волос
Звёзды
Алена Водонаева разводится с мужем
Звёзды Другое
Молоко после 35 лет: пить или не пить
Здоровье
Как выглядят спутники артисток Comedy Woman
Звёзды
Звезды, защитившие Майкла Джексона
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение