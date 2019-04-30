Как законно сдать квартиру и сэкономить на налогах? Ответ прост

Знаете, как сдать квартиру в аренду, чтобы не потерять прибыль на налогах и недобросовестных квартиросъемщиках? Наши советы помогут вам!

Совет 1: оцените вашу квартиру

Но не с профессиональным оценщиком, а собственными глазами. Под какую категорию подходит недвижимость — скромная ли это квартирка в спальном районе или же это просторные апартаменты в центре города? От этого зависит не только стоимость аренды, но и то, кем будут предполагаемые квартиросъемщики, какие отношения вы сможете с ними выстроить.

Например, на небольшую квартиру на окраине города вряд ли будут претендовать состоятельные люди, а вот молодая девушка, приехавшая в большой город жить и работать, — вероятнее всего! Так и с большой жилплощадью в центре города. На такие квартиры часто обращают внимание юридические лица, арендующие так называемые гостевые апартаменты (например, для своих сотрудников из других городов, приехавших в командировку).

Совет 2: определитесь с ценой

Риелторы советуют предлагать квартиру в аренду по слегка завышенной стоимости. Так у потенциальных жильцов будет возможность немного поторговаться с вами, а вы сможете уступить в торгах, не потеряв при этом ничего. Если вы планируете сдавать квартиру на долгий срок, договоритесь с арендаторами, что будете пересматривать размер платы, например, раз в год. Цены на аренду (и на коммунальные платежи) растут регулярно, вам же не нужны убытки от аренды?

Совет 3: назначьте доверенное лицо, если сдаете квартиру в другом городе

Если вы живете в одном городе, а сдаете жилье в другом, очень важно найти человека или агентство, которое будет присматривать за вашей собственностью. Откажитесь от идеи просить это делать вашу престарелую соседку. Доверенное лицо должно быть дееспособным (физически и юридически), чтобы в силах решить разные проблемы с арендой и жильцами.

Совет 4: составьте договор

Многие арендодатели сдают жилье и без договора. Но это не только неправильно, но и незаконно! Во-первых, без договора вы совершенно не застрахованы от различных рисков (квартиранты съехали, а аренду не заплатили, снимают втроем, а по факту живут еще несколько человек), а во-вторых, всегда среди соседей найдется бдительная старушка, которая доложит о подозрительных жильцах полиции или налоговой службе

В отдельном приложении к договору укажите все ваше имущество, которое есть в квартире, его состояние. Кроме того, приложите копию документов, подтверждающих право собственности на квартиру.

Совет 5: подберите оптимальный вид налогообложения

Сдача квартиры в аренду облагается НДФЛ 13% от суммы дохода. Но можно существенно снизить ставку, зарегистрировавшись как индивидуальный предприниматель или самозанятое лицо.

В первом случае налог на доход снизится с 13% до 6%, однако придется платить еще и страховые взносы в Пенсионный фонд. Это выгодно, если вы сдаете в аренду дорогую квартиру, но совершенно не оправдывает себя, если у вас снимают скромное жилье.

Если вы живете в Москве, Татарстане или Калужской области, то можете зарегистрироваться самозанятым и платить налог всего 4% от дохода. Это стало возможным в прошлом году, когда власти в качестве эксперимента ввели специальный режим в этих регионах. Его плюсы в том, что не нужно сдавать ежегодную налоговую декларацию, а все отчисления государству можно делать через специальное приложение «Мой налог».

Совет 6: застрахуйте квартиру

Чтобы потом не искать виновных, если вдруг с квартирой что-то случится (пожар, залили соседи), застрахуйте квартиру. Так вы снимите с себя всю ответственность за сохранность жилья. А стоимость страхового полиса можно потом включить в арендную плату.