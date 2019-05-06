Цветы, за которыми не нужно ухаживать

Все мы любим красивый дачный участок, но не каждый готов провести в огороде все лето. Специально для вас у WomanHit.ru есть решение, как украсить ваш кусочек природы за городом

Допустим, у вас есть кусочек прекрасной земли за городом, но при этом вы ненавидите все, что связано с земледелием, вас можно назвать типичным «дачным лентяем» и вы не обидитесь. Однако даже самому ленивому огороднику хочется видеть свой участок утопающим в цветах и красивых растениях, а не «лысую» землю. Специально для вас мы подготовили собственный топ растений, которые не потребуют от вас значительных эмоциональных энергозатрат.

Люпин

Пусть это и сорняк, зато какой! Во-первых, он красивый, во-вторых, за ним, можно сказать, не нужно ухаживать. Все, что вам нужно сделать — купить несколько пакетиков и разбросать по участку. И все же предварительно вам нужно немного разрыхлить землю, чтобы растение без труда укрепилось, пожалуй, это единственные усилия, которые от вас потребуются.

Цветки растения бывают практически любого цвета радуги, однако, если вы хотите сохранить все многообразие цвета, необходимо хоть немного, но ухаживать за цветком, а именно — периодически пропалывать.

Календула

Как и в случае с люпином, все, что вам нужно, это слегка разрыхлить землю, чтобы облегчить условия для семян. Через несколько месяцев вы получите прекрасный цветник оранжевого цвета, который будет вас радовать на протяжении лета и практически всей осени.

Выбирайте махровый вид календулы. Конечно, бывает и обычная календула, но махровая все же посимпатичнее. Самый главный ее бонус — осенью она посеет сама себя за вас.

Амарант

Кроме своего приятного внешнего вида, растение еще и съедобно. Из него вполне можно сделать вкусную кашу или добавить листья в салат, если вы следите за фигурой.

Если у вас есть друзья-испанцы, их лучше не приглашать к себе на дачу в период активного цветения амаранта, так как в Испании это растение считается дьявольским, ведь с его помощью совершались оккультные вещи, которые в прежние века были запрещены на территории нынешней Испании.

Ирис

Пусть ирис и не производит впечатление растения, за которым не требуется особый уход, много хлопот он вам точно не доставит, особенно, если вы терпеть не можете огородные работы. Просто покупаете саженец с длинным корневищем, сажаете его так, чтобы на поверхности земли осталась одна спинка, после чего про посадку можно забыть. Через некоторое время растение заполнит большую часть участка, а уже на следующий год ваш единственный ирис будет уже не так одинок.

Лилия

Этот прекрасный цветок хоть и выглядит благородно, но «в душе» все же сорняк. Растение будет вам благодарно, если вы хотя бы изредка будете рыхлить землю вокруг и подкармливать его удобрениями. Но и без этого цветок не будет грустить.

Важный момент: лилия — очень пахучее растение. Очень! Если вы не готовы к постоянному благоуханию на своем участке, лучше выберите что-нибудь менее навязчивое — тот же люпин, к примеру.