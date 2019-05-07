Разоблачен миф о вреде СВЧ-печей и телефонов

Британские ученые провели исследование и смогли получить окончательный ответ на вопрос, действительно ли микроволновки и мобильные телефоны могут вызывать онкологические заболевания.

Специалисты опирались на данные 29-летнего исследования об эксплуатации мобильный телефонов и их взаимосвязи с появлением раковых опухолей.

Сначала мобильные были лишь у 9% людей, затем, к концу исследования, уже у 90%. Выяснилось, что несмотря на это, частота появления раковых опухолей сама по себе не увеличилась.

То же самое и с микроволновыми печами. Несмотря на противоречивые высказывания разных специалистов о том, что СВЧ-печи якобы вредят организму, британские ученые уверены, что уровень их излучения слишком слаб, чтобы нанести человеку какой-либо вред.

В итоге ученые из Великобритании заключили, что ни микроволновки, ни мобильные телефоны не несут вреда для организма человека.