Как хранить деньги дома, чтобы было надежнее, чем в швейцарском банке

Где лучше держать деньги? Конечно, в банке! Но если вы все же решили делать это по старинке дома, то вот вам рейтинг самых безопасных мест для хранения сбережений.

Место 1: стиральная машина

Конечно, купюры, не стоит хранить в барабане стиральной машины, но вот в пространстве рядом с двигателем — вполне возможно. Туда не попадает вода, поэтому за сохранность сбережений можно не волноваться! Открутите заднюю стенку машинки и спрячьте туда купюры, положив их в пакет с замочком.

Место 2: потайной ящик в шкафу

В платяном шкафу можно оборудовать двойную стенку и прятать за ней ваши сбережения. По такому же принципу можно сделать и шкафчик с фальшивыми проводами, за которыми и будут прятаться купюры. Кстати, некоторые производители мебели делают модели с потайными нишами и ящиками.

Место 3: фальшивая розетка

Для хранения ценностей небольшого размера (несколько купюр или пара ювелирных украшений) отлично подойдет фальшивая розетка или выключатель. Сделайте в стене небольшую выемку и установите в ней розетку. В полученной нише можно прятать деньги. А чтобы эта розетка не вызывала подозрений, установите ее за мебелью или у плинтуса и вставьте в нее вилку от какого-нибудь электроприбора.

Место 4: холодильник

Тайник для денег обустраивается в дверце холодильника, в его резиновой оплетке. Нужно сделать аккуратный надрез канцелярским ножом и спрятать туда деньги. Не переживайте, после таких манипуляций холодильник будет закрываться так же хорошо, как и раньше.

Место 5: карниз

Упакуйте купюры в небольшой пакет и приклейте скотчем к внутренней стороне карниза для штор. Никто и не заметит вашего тайника в квартире! Правда, такой способ не годится, если у вас круглые металлические карнизы: за ними все спрятанное будет заметно.

Место 6: навесной потолок

Навесной потолок в квартире — прекрасное место, чтобы спрятать деньги и ценности. Кстати, их можно положить туда в красной шкатулке, чтобы они еще и приумножались, согласно философии фэншуй.

Список запрещенных мест