Проживание в коммуналке признано опасным

Эксперты перечислили главные факторы риска, связанные с проживанием в коммунальных квартирах.

Согласно данным, которые представили петербургские риелторы, чаще всего проблемы доставляют неадекватные соседи. Печальной статистикой поделилось агентство недвижимости "Доли.ру".

Риск столкнуться со сложностями возрастает в тех квартирах, где не установлен порядок пользования долями, иными словами, когда за каждой долей не закреплено соответствующее помещение. В этом случае соседи могут помешать сдаче комнаты в аренду.

Бывает и такое, что сделка заключается без предварительного просмотра, а потом соседи не просто не пускают в квартиру нового владельца одной из комнат. При этом рискуют они всего лишь штрафом.