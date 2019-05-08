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Проживание в коммуналке признано опасным 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Кадр из фильма
Эксперты перечислили главные факторы риска, связанные с проживанием в коммунальных квартирах.
Согласно данным, которые представили петербургские риелторы, чаще всего проблемы доставляют неадекватные соседи. Печальной статистикой поделилось агентство недвижимости "Доли.ру".
Риск столкнуться со сложностями возрастает в тех квартирах, где не установлен порядок пользования долями, иными словами, когда за каждой долей не закреплено соответствующее помещение. В этом случае соседи могут помешать сдаче комнаты в аренду.
Бывает и такое, что сделка заключается без предварительного просмотра, а потом соседи не просто не пускают в квартиру нового владельца одной из комнат. При этом рискуют они всего лишь штрафом.
Дом и сад
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