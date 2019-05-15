Где и как отмечают День голого садовода

Будьте осторожны с секаторами! Любители покопаться на грядках раздеваются и берутся за дело голышом. Мужчины и женщины разных возрастов забывают об одежде в День голого садовода. Они работают в садах и огородах в чем мать родила и делятся горячими фотографиями в соцсетях. Австралия — первая из стран, которые начали отмечать этот день.

Смотрите фото горячих австралийских огородников и садоводов дальше. Не удивляйтесь, если увидите своего соседа в саду голым: у него есть для этого повод. Тысячи мужчин и женщин во всем мире снимают одежду, чтобы отпраздновать День голого садовода. Австралия — одна из первых стран, которые начали отмечать странный праздник во вторую субботу мая.

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Садоводы и огородники во всем мире работают на грядках в чем мать родила и делятся горячими фотографиями в соцсетях. Цель этой необычной акции — вдохновить людей восхищаться природой и слегка позабавиться. Общее хобби объединяет друзей, которые вместе отмечают необычный праздник.

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Для красавиц со стройной фигурой День голого садовода — еще один повод похвастаться своими роскошными формами. Девушки делают красивые прически даже выходя в сад с секатором. Подружки-хохотушки почти справились с посадкой и будут ждать щедрого урожая. На фоне пышной зелени обнаженные садовники и садовницы смотрятся лучше, чем в рабочей одежде. Некоторые застенчивые огородники прячутся в кустах.

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Живете в квартире? Не беда: можно голышом поухаживать за комнатными растениями.

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Необычный праздник точно поднимет настроение. Работа голышом в саду или в огороде имеет преимущество: вам не придется стирать грязную одежду после копания в земле. Садоводы и огородники из Австралии знают толк не только в семенах, но и в умении повеселиться.