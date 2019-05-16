Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Большинство российских семей не имеют накоплений 

BFM.RU + ещё 2 5 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Большинство семей в России (65%) признались, что не имеют никаких сбережений, об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра».
«Только две из десяти семей с низким материальным достатком, при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями», — отмечают социологи. При этом в крупных городах проживают большинство тех, кому удается что-то подкопить. В столице таких более половины жителей (54%).
В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства. Россиян, оценивающих нынешний период как неблагоприятный для сбережений, в полтора раза больше, чем сограждан, оценивающих эти условия как хорошие.
BFM.RU: последние новости
Названы лучшие марки плавленого сыра Отъем квартиры на Тверской с помощью поддельной цифровой подписи. Возможно ли это? Burger King стал самым распространенным иностранным брендом в России
Дом и сад , Левада-центр
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нумеролог выдала секреты самых богатых холостяков1
Правильно ли жить мужу в квартире жены1
8 признаков анорексии
Вещи, которые подходят любой фигуре
Хуже только британцы: россиян признали уродливой нацией133
Видео
Без комплексов: Тарзан показал фото Королевой
Звёзды
Миллу Йовович травят после признания в аборте
Звёзды
Наташа Королева шутки ради сыграла «ночную бабочку»
Звёзды
Российские звезды, помолодевшие с возрастом
Звёзды Красота
Названо число россиян, заводивших романы на работе
Любовь
Барберша в вызывающем костюме присела на клиента
Красота
Владимир Пресняков чуть не проспал свою свадьбу
Звёзды Любовь
Как избавить дом от грибов-захватчиков
Дом и сад Здоровье
Дети, в существование которых сложно поверить
Дети
Экс-солистка «Тату» превращается в куклу
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение