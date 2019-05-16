Большинство российских семей не имеют накоплений

Большинство семей в России (65%) признались, что не имеют никаких сбережений, об этом свидетельствуют данные опроса «Левада-центра»

«Только две из десяти семей с низким материальным достатком, при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями», — отмечают социологи. При этом в крупных городах проживают большинство тех, кому удается что-то подкопить. В столице таких более половины жителей (54%).

В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства. Россиян, оценивающих нынешний период как неблагоприятный для сбережений, в полтора раза больше, чем сограждан, оценивающих эти условия как хорошие.