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Как избавить дом от грибов-захватчиков 

Рамблер 6 часов назад
Плесень быстро расселяется во влажных и тёплых уголках. Многим кажется, что она безобидна и лишь портит внешний вид помещений и придаёт воздуху неприятный запах, но на самом деле плесневые грибы куда опаснее. Они могут провоцировать головные боли и кашель, зуд и сыпь на коже. У людей, склонных к аллергии, грибы вызывают даже астму и заболевания лёгких. Как же бороться с этим коварным захватчиком домов? Смотрите видео и узнайте, как предотвратить появление плесневых грибов и как избавиться от уже появившейся плесени.
Дом и сад , Видео , Здоровье
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