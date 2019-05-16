Как избавить дом от грибов-захватчиков

Плесень быстро расселяется во влажных и тёплых уголках. Многим кажется, что она безобидна и лишь портит внешний вид помещений и придаёт воздуху неприятный запах, но на самом деле плесневые грибы куда опаснее. Они могут провоцировать головные боли и кашель, зуд и сыпь на коже. У людей, склонных к аллергии, грибы вызывают даже астму и заболевания лёгких. Как же бороться с этим коварным захватчиком домов? Смотрите видео и узнайте, как предотвратить появление плесневых грибов и как избавиться от уже появившейся плесени.