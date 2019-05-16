15 хитростей в уборке от профессиональных клинеров

Опытные уборщики знают, как при наведении порядка сэкономить свое время и силы. И результат от этого не станет хуже, а даже наоборот.

Порядок по порядку

На самом деле планирование необходимо даже в таком, казалось бы, неорганизованном деле, как генеральная уборка. Для эффективности процесса нужен свой алгоритм: по кругу и сверху вниз. Это значит, что помещение убираем, передвигаясь последовательно из одной комнаты в другую, в комнате наводим порядок по периметру, вертикальную мебель протираем сверху вниз, горизонтальные поверхности — с одной стороны в другую, не перескакивая на другие участки. После того, как протерли от пыли полки и подоконники, приступаем к уборке пылесосом, а после этого моем полы. Очередность именно такая.

Замочить и обезвредить

Прежде чем приступить к уборке, залейте грязную посуду водой, сантехнику — специальным моющим средством. Пока вы будете разбираться с другим участком работы, чашки и тарелки отмокнут, керамика отбелится, вам останется лишь тщательно ополоснуть все водой. Время сэкономлено. Еще один лайфхак: если решетки из духовки поместить в пакет, добавить нашатырный спирт и дать полежать некоторое время, то грязь и накипь от металлической поверхности отойдет и решетку не придется долго отмывать.

Все свое вожу с собой

Тележку с инвентарем, как в гостиницах, конечно, не нужно иметь дома, но гораздо удобнее наводить порядок, когда все средства для уборки находятся рядом, например, в пластиковом контейнере. Тогда не придется отвлекаться на поиски перчаток, тряпок, щеток или гелей для чистки сантехники.

Выбираем нужные средства

В магазинах представлен большой ассортимент бытовой химии. Универсального средства, увы, нет. Но и скупать флаконы ящиками тоже не стоит. В доме для уборке должны быть жидкость для мытья посуды, средство для окон и зеркал, полов, чистки санузлов и ванны, воск для полироли. Для удаления белых следов от воды на кране и плитке в ванной комнате тоже не помешает, удобнее пользоваться флаконом с распылителем.

Берем тряпки разного цвета

Например, для влажной уборки от пыли — серую, для сухой уборки — зеленую, для натирания полированной поверхности — синюю, а для стекол и зеркал — оранжевую. Это позволит не переносить грязь с одного места на другое.

Запасаемся меламиновыми губками

Еще одно копеечное средство, которое помогает без домашней химии почистить практически любую поверхность. Нужно просто слегка намочить губку и протереть загрязненное место. Подходит для чистки сантехники, корпусной мебели из дерева или МДФ, подоконников, дверей, плит, вытяжек и микроволновок.

Керамические плиты чистим скребком

Скребок — это такое механическое приспособление с широким лезвием, которое стоит недорого и очень хорошо помогает отмыть сложные следы от пригоревших молока или жира на плите. Он не оставляет царапин, счищает даже старую накипь с поверхности. Предварительно плиту нужно залить средством для удаления загрязнений.

Лимон для грязной микроволновки

Лимонная кислота, или кусочки лимона, или сода, растворенные в воде, позволяют без труда отмыть даже самые старые загрязнения в микроволновой печи и духовке. Емкость с раствором нужно поместить внутрь и прокипятить несколько минут, а затем протереть тряпкой. Если поверхность с трудом поддается мытью, то снова прокипятить и оставить в закрытой печке на пару минут. Под действием пара загрязнения размягчатся, и можно будет их легко удалить.

Используйте зубную щетку

Отслужившая старая щетка с грубой щетиной — это «секретный» лайфхак у домохозяек. С помощью щеточки можно добраться в уголки и почистить стыки на керамической плитке на кухне и в ванной комнате. Простой и удобный инвентарь.

Хитрая пыль

Хозяйки знают, как быстро после уборки мелкие частички снова оседают на мебель. А попробуйте вытирать пыль тряпичной салфеткой, увлажненной средством для мытья окон. Дело в том, что эта жидкость обладает антистатическим эффектом и отталкивает частицы пыли, поэтому чистая поверхность продержится дольше.

Уксус вместо химии

Белый налет или капли от воды на кране быстрее удалятся раствором обычного уксуса и воды. Кислота растворяет меловый осадок. Только не забудьте надеть резиновые перчатки, чтобы уберечь кожу рук. К слову, такой же эффект достигается и благодаря использованию лимонной кислоты — 20-граммовую упаковку лимонки надо залить стаканом горячей воды, и этот раствор прекрасно удалит накипь в чайнике, белые разводы на кране.

Мажем стены майонезом

Трудно в это поверить, но еще один хитрый секрет от клинеров, как удалить липкие следы от наклеек на холодильнике или кафеле. Нужно намазать это место майонезом и дать ему впитаться. А потом удалить мокрой тряпкой.

Ударим микрофиброй по грязи

Ветошь для уборки нужно выбирать особенную, ворсистые, синтетические, махровые ткани не подойдут. Они притягивают пыль еще больше. Нужна микрофибра (ее можно купить) либо хлопковая эластичная ткань.

Освежаем помещение

Жизненные ситуации бывают разные. И если требуется убрать сильно захламленное или нежилое помещение, в котором чувствуется неприятный запах, то справится с проблемой легкий раствор марганцовки — нужно провести влажную уборку, протерев все поверхности. Помимо запаха марганцовка еще и продезинфицирует помещение.

Отбелить без проблем

После ремонта на полу остаются белые разводы. Разбавьте воду уксусом в пропорциях 2 столовые ложки на литр воды и протрите поверхность один-два раза. После этого начисто мойте с использованием специального средства для мытья полов.