Женские дела, которые никто не замечает

На женщин всегда держится быт и готовка, и этого муж не может не заметить, придя в чистый дом, со вкусными ароматами, идущими с кухни. Но ни один мужчина не задумывается, что домашние дела могут занимать времени больше, чем он проводит на работе. Причем женщина успевает также ходить на работу или будучи домохозяйкой заниматься воспитанием детей.

Такие занятия как, приготовление пищи, уборка, стирка и наведение уюта в доме отнимают немало времени. А во время выполнения каждого из перечисленных дел, женщина выполняет множество других действий, также относящихся к быту и готовке, только их никто не замечает, да и сама женщина забывает об их выполнении и в конце дня не может понять, почему она так устала.

Готовка. Во время готовки используется много посуды, которую женщина моет одновременно с основным процессом. Также в это время могут протираться столешница и стол. А то, что женщина проводит инвентаризацию холодильника, специй, круп, консервов и запасов на срок годности, ни одному мужчине вообще в голову не придет. А она это делает машинально, также как внесение дополнений, в этот же момент, в список покупок.

Мытье посуды. Женское мытье посуды от мужского отличается тем, что она ее не только моет, а вытирает насухо и раскладывает по местам. Интересно, а знают ли мужчины, что кухонная раковина сама по себе чистой не станет. Конечно это выполняется не ежедневно, зато заменяется микроволновой печи, чайником, плитой, духовым шкафом и кувшинами с водой.

Стирка. Конечно стирка в наше время не считается трудным делом, так как основное действие выполняет стиральная машина. Но прежде, чем она начнет крутить барабан, в него нужно закинуть белье, рассортированное предварительно на светлое, темное и цветное, а также по фактуре ткани. После завершения цикла стирки стиральной машины, необходимо достать вещи и развесить на сушилку, а после их просушки погладить утюгом и разложить по полкам. Не сложно, но время отнимает, особенно мужские носки, которые обычно все черного цвета и найти для каждого пару оказывается катастрофически долгим процессом.

Покупка продуктов. Чаще всего хозяйки закупаются раз в неделю и не без помощи мужа. Но по приходу домой с магазина перед женщиной стоит еще ряд задач. Разобрать сумки, расставить все по местам, пересыпать крупы в банки и перемыть фрукты и яйца.

Уборка. Всем мужчинам понятно, что в нее входит мытье полов, вытирание пыли, протирание зеркал, чистка ванны, унитаза и сантехники. А вот об уборки захламлённых столешниц, полок и комодов, всяческими предметами, газетами и чеками, слышал не каждый. Большинство хозяек для уюта в доме выращивают комнатные растения, которые тоже требуют не мало времени и усилий.

Этот список дел можно продолжать бесконечно. Вроде все привычно, совсем не сложно и каждое действие кажется мизерным дельцем, но все они в общей сумме отнимают огромное количество времени и сил. И если мужчина и остальные домочадцы проанализируют это, то возможно перестанут поторапливать и отчитывать женщину за нервозность, рассеянность, забывчивость, не сосредоточенность и долгие собирания.