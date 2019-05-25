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Как избавиться от неприятного запаха в квартире 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Бывает так, что в чистой квартире появляется неприятный запах, который не уходит даже после уборки или проветривания. Иногда это может возникать с улицы, а иногда становится результатом смешивания разных ароматов.

Вода с уксусом

Такой "коктейль" поможет прогнать неприятный запах с кухни. Налейте немного воды кастрюлю и добавьте туда 1-2 столовые ложки уксуса. Кипятите в течение часа, а потом проветрите помещение. Испарения уксуса впитают все ароматы, а потом быстро выветрятся.

Цитрусовая кожура или кофейные зерна

Все мы знаем, что во время жарки запах становится более ярким и лучше впитывается в помещение. Если вы хотите заменить неприятный аромат на что-нибудь получше, обжарьте кожуру цитрусовых или кофейные зерна.

Мокрые полотенца

Этот способ подойдет тем, у кого в семье есть любители покурить. Разложите по дому мокрые полотенца и откройте окна, так запаха будет меньше. Чтобы окончательно от него избавиться, проводите такую процедуру четыре раза в день на протяжении 2-3 дней.

Саше с травами

Это проверенное средство подойдет как для шкафов и гардеробных, так и для целой квартиры. Только пакетиков понадобится в несколько раз больше. Разложите их на ровные поверхности и закройте окна и двери. Травы и листья растений наполнят комнаты цветочным ароматом, а уже после этого можно будет проветрить помещения.
Женский форум
Дом и сад
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