Как борщевик захватил дачи россиян

Когда-то культурное растение, борщевик, за 30 лет стало диким и неуправляемым сорняком и буквально захватило российские сады и огороды. Дачники уже устали бороться с растением, а биологи изучают его способы завоевания территорий. Заросли борщевика распространились по обочинам дорог и на пустырях, а в некоторых случаях перебрались и на огороды.

Происхождение

Борщевик — это растение Heracleum, в природе его около 70 видов. Однако огромных борщевиков три вида: Персидский (Турция и Иран), шестиметровый Мантегацци и Сосновского — до трех метров в длину.

Считается, что борщевик Сосновского был заведен в нашу местность из Грузии по личному указу Иосифа Сталина. Так генералиссимус пытался решить проблему корма для скота, возникшую после войны. В народе растение прозвали "трава Сталина".

Однако ученые считают, что Сталин здесь не при чем. Изучением и адаптацией борщевика под северный климат занимались сотрудники многих российских институтов, в том числе Полярно-альпийского ботанического сада-института (ПАБСИ). В ходе экспериментов было отмечено повышение продуктивности молочных коров, которых кормили силосом из борщевика, а не из овса. Растение изучали и в Европе. Но, например, в Норвегии, от него отказались по причине потери вкуса молока у коров его плохой закваски. В России это поняли позже. Во время перестройки про борщевик забыли. Тогда-то он и начал жить "своей жизнью". Получается, что растение вырастили, а инвестиций на борьбу с ним никто не выделяет.

Чем опасен для человека

Для человека опасен сок борщевика Сосновского. В нем содержится большое количество фуранокумаринов, которые повышают чувствительность кожи к солнцу и могут вызывать ожоги, которые плохо заживают.

При чем тут "борщ"

У многих слово "борщевик" ассоциируется с таким блюдом, как борщ. Ходят байки, что современный борщевик — мутант, а раньше его употребляли в пищу. Его и правда ели, но другой вид, не Сосновского. Название "борщевик" возникло после описания ученым Степаном Крашенинниковым борщевиков на Камчатке. Он отмечал, что растение "нашему борщу во всем подобно".

Как избавиться

Растение бесполезно косить или рубить лопатой. Победить его можно, лишив света, накрыв на год черным плотным полиэтиленом. Также можно накрыть зону прорастания растения геополотном: сверху положить грунт и газон.

Манипуляции с борщевиком можно проводить только в плотных резиновых перчатках и в закрытой одежде. Следует обмотать скотчем места, где перчатки соприкасаются с манжетами, чтобы сок не пропитал одежду. Не надо пытаться избавиться от сорняка в солнечный день.

Если сок борщевика попал вам на кожу, промойте это место большим количеством воды с мылом, спиртовым раствором или водкой. После смажьте бепантеном или пантенолом. Пейте витамин Е и антигистаминные препараты.