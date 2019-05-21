10 цветов, выгоняющих мужчину из дома

«Или он, или я!» — словно намекает такое растение, указывая ветками на мужчину в доме.

Вы, конечно, можете считать, что домашние цветы, выживающие из дома мужчин, — это выдумки. Вам, дескать, вообще чужды любые предрассудки. А мы и не возражаем. Но наша задача — вас предупредить. Мы не можем допустить, чтобы вашу личную жизнь испортил какой-то несчастный плющ.

Плющ

С него и начнем. Если прислушиваться к народной молве, это вьющееся растение уверенно лидирует в хит-параде растений-мужегонов. А ведь казалось бы: так приятно выглядит, темно-зеленые листики блестят как лакированные, красиво оплетает стены… В народе же шепчутся: чем пышнее растет плющ, тем быстрее убегает из такого дома мужчина! Чем черт не шутит, а вдруг правда?

Чем заменить

Заведите лучше миртовое деревце. Считается, что оно укрепляет семейные узы. Что касается плюща: если позволяет климат, его лучше сажать вне дома, тогда он будет охранять жилье. Увитое плющом крылечко или беседка — это очень красиво!

Кактус

Некоторые кактусы даже формой своей словно пытаются намекнуть, что готовы конкурировать с мужчинами. Говорят, именно эта наглая самоуверенность выбивает из колеи представителей сильной половины человечества. Намек на мужегонскую сущность кактуса мы видим даже в кинематографе: у Раисы Захаровны в фильме «Любовь и голуби» на вертящемся столике стоял огромный раскидистый кактус, который часто впивался иглами в лицо главного героя Василия. Что в итоге? Мужик собрал чемодан и покинул этот дом. Каких же еще доказательств нужно? Каждая женщина, конечно, сама себе хозяйка, но подумайте дважды.

Чем заменить

Может, лучше завести бамбук? Он тоже экзотичный, причем умеет превращать плохую энергию в хорошую. Фэншуй одобряет.

Папоротник

Испокон веков это растение связывали в сказках и страшных историях с нечистой силой. Люди так считают: место папоротника — на болоте, где чавкает смертоносная трясина и кричит выпь. А в человеческом жилище это раскидистое растение, поглощающее кислород и выделяющее углекислый газ, будет качать энергию из людей. А мужчина, что же, не человек? Завершая цепочку этого логического рассуждения, приходим к выводу, что вялый, сонный, лишенный энергии мужчина рано или поздно понимает, что это дома ему грустно, а во всех остальных местах весело.

Чем заменить

Лимонное дерево — вот что сделает вас и вашего спутника свежими и бодрыми! Это настоящий цветок-помощник. И с него можно рвать лимоны.

Диффенбахия

Этот вечнозеленый житель тропиков с раскидистыми пестрыми листьями получил свое название в честь австрийского садовника Йозефа Диффенбаха. Одно время этот человек служил главным садовником в Императорских садах в Вене, значит, был далеко не дурак! Нет и сведений, чтобы Диффенбах как-то плохо кончил, поэтому не совсем понятны обвинения в адрес растения-тезки. Зато точно известно, что диффенбахия ядовита, ее листья не рекомендуется есть с куста, строгать в салат и заворачивать в них фарш.

Чем заменить

Вместо ревнивой диффенбахии обратите свое внимание на не менее красивую маранту — у нее тоже изысканно-декоративные листья, и при этом она помогает своему заботливому хозяину разбогатеть.

Хойя

Или иначе — плющ восковой. Начнем с того, что даже декоративные свойства этого растения вызывают вопросы. Что это за пластилиновые листики? Что это за бедные цветочки, похожие на восковые? Редкий мужчина найдет в хойе хоть что-то, кроме ассоциаций с кладбищенским веночком. Кроме того, хойя — растение ползучее, вьющееся, плетистое. А мужчины с опаской относятся к любой ползучести — вдруг зашипит и ужалит?!

Чем заменить

«Тещин язык» или сансевиерия — вот кто может стать вашим верным соратником в борьбе за личное счастье. Посмотрите на эти жизнеутверждающие пестро-зеленые сабли! Растение, стремящееся вверх, помогает мужчине делать карьеру. А на родине сансевиерии из этого растения делают веревки. Таким канатом можно навсегда привязать к себе мужа.

Монстера

Сплетни о том, что монстера — настоящий растительный монстр, объясняются просто: не каждому человек дано принять и осознать, что растение-лиана может быть таким огромным. Это эффектное растение не рекомендуют держать дома, но скорее потому, что оно любит жаркий и влажный тропический климат, а в обычной квартире такой создать сложно. Да и мужчины не хотят жить в квартирах с жарким влажным климатом. Поэтому или монстера, или мужчина в доме.

Чем заменить

Как вариант, можно взамен завести фикус и раскормить его до хороших размеров. Фикус считается символом домашнего уюта, к тому же, говорят, приманивает в дом «аиста», приносящего детишек.

Декоративный кипарис

Все бы ничего, но хвойные растения вообще не рекомендуют держать дома. Если ауру не боитесь испортить — то пожалуйста. Но имейте в виду, хвойные всегда ассоциировались с кладбищем. Мужчины даже сами не поймут, отчего вдруг на них напала тоска. Будут думать, что это жена виновата, а на самом деле виной всему может быть декоративный кипарис.

Чем заменить

Обратите свое внимание на аихризон — это очень милое растение, которое еще называют деревом любви.

Ардизия

Иначе — японская рябина. Обратимся к народному фольклору. «Но нельзя рябине к дубу перебраться, знать, ей, сиротине век одной качаться» — поется в песне.

Ардизия на вид хороша, плоды похожи на коралловые бусы, но в народе ее называют «вдовьим деревом», потому что рябины нередко высаживают на могилах мужчин, погибших молодыми. Даже если вы будете ежедневно ходить в качалку и приседаниями вытачивать себе красивую попу, если у вас в спальне стоит ардизия, вам как в песне — век одной качаться.

Чем заменить

Заведите пуансеттию — это растение поможет вам гармонизировать свою жизнь.

Камыш

Цветы прибрежного рогоза, стоящие в высокой напольной вазе, некоторые считают очень элегантными. Впрочем, положа руку на сердце, это тренд прошлых лет, и пора о нем забыть. Кстати, всем более привычно называть это растение камышом, хотя это не совсем верно.

Если удариться в мистику, то нельзя забывать о подозрительном происхождении камыша. Место его рождения — богатая лягушками прибрежная речная вода. Люди рассуждали так: и водяные там, и русалки, и речные бесы, и утопленники разные плавают… От него, пожалуй, и ссоры, и грусть, и хандра, и преждевременная старость затянет, как тина. Люди с трезвым умом объясняют неприятие камыша просто: его коричневые бархатистые цилиндрики высыхают и выделяют пух в воздух комнаты. Люди этот пух вдыхают и зарабатывают аллергию.

Чем заменить

Не может быть счастливым в браке мужчина, который постоянно кашляет. Если у вас уже есть супруг, заведите лучше фиалки, пусть цветут и берегут ваше благополучие.

Гибискус

Китайскую розу не советуют ставить в комнатах незамужних девушек, чтобы не отпугивала женихов. В индуистской философии этот цветок считается любимым растением богини Кали, покровительницы смерти и разрушений. Пока мужчина, впервые об этом услышавший, рассматривает синее тело, красный высунутый язык богини Кали и считает, сколько у нее рук, мы с вами задумаемся вот о чем. Почему же обилие красных и желтых гибискусов на территориях турецких отелей совсем не портит нам отдых и даже, напротив, отлично смотрится на селфи?

Чем заменить

Сейчас стало модно выращивать орхидеи. Эти красивые цветы щедро делятся с хозяйкой дома своей мощной энергетикой, даря ей чувственность, красоту и притягательность. Цветущие орхидеи помогают окрепнуть зарождающимся отношениям и делают гармоничнее уже сложившиеся. Только не ставьте орхидеи на солнце, нежные экзотические красавицы любят полутень.

Если вы обнаружили у себя в доме растения-мужегоны, не спешите выбрасывать их в мусор. Все эти цветы замечательно украсят любой офис и создадут в нем положительную атмосферу. Потому что на работе нет мужчин и женщин, а есть сотрудники.