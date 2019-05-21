7 подарков, которым никто не рад

Хотя вы не подразумевали ничего дурного, человек неправильно вас поймет.

Основная цель любого подарка — уделить внимание важному для нас человеку и подарить положительные эмоции. Правда некоторые презенты оборачиваются лишь натянутой улыбкой и желанием прекратить любое общение с вами. Рассказываем о том, что не стоит дарить никому.

Освежитель для дома

Не важно, будет он дешевым или дорогим, все же это слишком специфический подарок, который вряд ли обрадует получателя. Если одни непременно подумают, что вы намекаете на дурной запах в их квартире, то другие просто не оценят аромат или придерутся к его виду. Лучше заменить этот презент на ароматические палочки или ароматизатор для эфирного масла — такой подарок получить намного приятнее.

Гантели для занятий спортом

Пусть ваш друг или любимый человек не приверженец спортивного образа жизни, ну и что? Занимайтесь спортом в свое удовольствие и не приставайте к другим с непрошеными намеками. К той же категории можно отнести абонементы в фитнес, другой инвентарь и сертификаты на активный отдых.

Домашнее животное

Если маленькому ребенку простительно, когда он дарит лучшему другу хомяка или рыбку, то от взрослого человека такого жеста никак не ожидаешь. У человека может быть аллергия на шерсть, нелюбовь к животным или отсутствие свободного места для его размещения. Относитесь к братьям нашим меньшим ответственнее.

Косметика против морщин

Одно дело подарить набор качественной уходовой косметики маме и совсем другое — подруге или коллеге. Человек может посчитать это дурным тоном и обидеться на вас. Лучше заменить такой презент на сертификат в спа, курс расслабляющего массажа или абонемент в любимый салон этой женщины.

Средства для уборки

Сложно представить настолько консервативного и хозяйственного человека, чтобы он был рад новому средству для мытья пола или многофункциональной тряпке для уборки пыли. Дарить стиральную машину, гладильную доску и робот-пылесос тоже не стоит: пусть человек сам покупает ту технику, которая ему нужна. А вот подарить сертификат на клининг — самое то. Его можно использовать, когда хочется потратить время на себя, а не уборку.

Сувениры из поездок

Магниты, тарелки, брелки, футболки — все это закидывается на дальнюю полку, если человек не коллекционирует подобные предметы. Лучше дарить впечатления: ароматные специи, варенье с необычным вкусом, местный алкоголь или что-то другое, что нельзя купить в нашей стране. Почему впечатления? Получатель подарка может предложить друзьям совместную дегустацию, за которой они отлично проведут время.

Мягкая игрушка

Забудьте о временах, когда огромный плюшевый медведь был мечтой любой девушки. В стильной квартире, где не живут дети, мягкая игрушка смотрится странно. Не заставляйте получателя обрекать себя на стирку и протирание пыли с игрушки, пока она не надоест и не полетит в мусорное ведро.