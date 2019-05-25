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Зачем добавлять в стиральную машинку черный перец 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
Часто новые вещи быстро теряют насыщенность цвета. Иногда виноваты в этом мы сами, так как стираем одежду неправильно. Конечно, самый простой способ — разделять вещи по цветам. Но хозяйки, как правило, ограничиваются тем, что отдельно стирают лишь белое и цветное белье, не разделяя другие вещи по цветовым оттенкам. Это и понятно: надо же экономить и время, и воду, и электроэнергию. В результате, вещи все равно выцветают. Можно, конечно, купить чудо-средство, которое защищает одежду от потери цвета, но опытные хозяйки утверждают, что есть способ более эффективный и менее затратный.
Чтобы одежда выглядела как новая, нужно лишь добавить в стиральную машину перед стиркой вместе с обычным средством чайную ложку черного перца.
Мало кому известно, но именно плохое ополаскивание приводит к тому, что одежда быстро выцветает. Перец же в данном случае действует по принципу мягкого скраба, удаляя с вещей остатки моющего средства. Вам больше не придется переживать за блеклость вещей.
Женский форум
Дом и сад
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