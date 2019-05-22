Как выбрать постельное белье?

Если вы хотите приобрести качественный комплект, нужно смотреть на такие параметры:

Упаковку и этикетку. Производитель, который дорожит собственной репутацией, не станет экономить на упаковке. Так что если товар имеет плохую упаковку, криво приклеенную этикетку, лучше его не покупать.

Полотно ткани. Это ещё один важный критерий, который нужно учитывать. Полотно ткани не должно просвечивать. В противном случае оно не выдержит и пару стирок.

Плотность ткани. Чем более плотным будет материал, тем качественнее будет изделие. Выверните белье наизнанку и изучите швы. Постель должна быть прошита только бельевым швом. Нитки должны быть прочными и крепкими.

Запах. У нового белья не должно быть резкого химического запаха, в противном случае это будет говорить о том, что при изготовлении использовались синтетические материалы плохого качества. Лучше отказаться от приобретения такого белья. Оно не является экологичным и может вызвать аллергию.

Какой материал выбрать?

Существует несколько видов тканей, используемых для производства постельного белья.

Хлопок

Хлопковое белье пользуется наибольшей популярностью. Оно приятное на ощупь, имеет невысокую стоимость. Хлопковые комплекты отличаются своей износостойкостью. Они обеспечивают хорошую вентиляцию, а поэтому позволяют обеспечить комфортный сон.

Сатин

Это хлопковое полотно, полученное путем скручивания хлопковых волокон. Чем более сильным будет скручивание, тем сильнее будет блеск. Такое бельё прочное, практичное, имеет благородный блеск и эстетичный внешний вид. Вы можете купить постельное белье из сатина на сайте http://barboleta.ru/postelnoe-bele-satin.

Поплин

Он похож на бязь. При изготовлении поплина используются вискозные шелковые волокна. Поплин отличается мягкостью, эластичностью, блеском. Он может выдержать до 300 стирок, при этом не потеряет свой привлекательный вид.

Перкаль

Это вид хлопчатобумажного волокна, которое имеет плотное переплетение волокон. Для его создания используют хлопок с длинным ворсом. Перкаль имеет высокую плотность, нежную поверхность, он способен обеспечить комфортный сон.