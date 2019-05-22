Оформляем домик в деревне: главные тренды дачного декора

Дачный домик — это не обязательно типичный бабушкин интерьер, вы можете сделать свой дом чуть ли не произведением искусства. Мы расскажем об интересных решениях для вашего загородного интерьера, чтобы друзья просились к вам на выходные как можно чаще, ведь из такого дома не захочется уезжать.

Какие основные стили дачного декора можно рассмотреть в первую очередь?

В ближайшие несколько лет в тренде все еще будет бохо — то, что нужно, для создания неповторимой атмосферы. Особенно придется по вкусу стиль людям, предпочитающим творческий беспорядок. Вы можете выбрать оригинальные подушки, пледы, половички и занавески. Также неплохо впишутся сувениры, которые вы привезли из отпуска из других стран, но в квартире им просто нет места или просто они не вписываются в интерьер. Бохо позволит вам вместить в одном помещении и хэнд-мейд вазы и ритуальные маски коренных народов на стенах.

То же касается и мебели — она может быть из разных коллекций. Однако обязательно наличие мягкой мебели, может даже сделанной лично вами. Завершить оформление можно несколькими горшками с экзотическими растениями.

Второй актуальный стиль для дачного оформления — ар-деко. Он противоположен бохо, здесь правит бал роскошь. Вам понадобится большое количество зеркал разного размера, неплохо впишется стекло, которым вы можете оформить одну из стен. Главное, наличие геометрии и симметрии — то, без чего сложно представить этот стиль. Ар-деко требует контрастных цветов вроде белого, черного и их оттенков. Такой стиль не слишком подходит для городской квартиры, а вот для частного дома подойдет идеально.

Если в не хотите придерживаться какого-то определенного стиля, постарайтесь хотя бы правильно сочетать цвета. Трендовым цветом 2019 дизайнеры назвали медовый и все его оттенки. Вы можете использовать его как основной, например, для оформления стен и пола, а такие цвета, как серый, мятный, ореховый и нежно-желтый, которые также на пике в этом сезоне, используйте при декорировании мебели или сделайте несколько ярких акцентов.

Мозаика

Для материалов при оформлении загородного дома важен не только внешний вид, но и прочность. Мозаично-бетонная плитка — то, что вам нужно. Причем вы можете использовать ее не только для пола, но и сделать оригинальную столешницу или оформить лестницы и террасу.

Ковры

Нет, не на стену. Как правило, за городом температура ниже, чем в городе, особенно, если вы собираетесь жить там в холодное время года. Без ковров и теплых покрытий вам точно необойтись. Тем более сейчас вы можете выбрать абсолютно любой ковер в любом стиле. Однако учтите, что дополнительные покрытия, будь то ковры или обивка стен, должны сочетаться с общим тоном интерьера, чтобы не создавать дисгармонию в оформлении.