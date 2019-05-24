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Самые бесполезные вещи на вашей кухне 

Anews 10 часов назад
Фото: depositphotos.com
Мы даже не представляем, сколько бесполезных вещей хранится у нас на кухне. Пришло время от них избавиться, а мы расскажем, что можно выкидывать уже сейчас.

Старые специи

Пакетики со специями хранятся на кухне годами. На самом деле, со временем они теряют аромат, вкус и полезные свойства. А еще в специях часто заводится пищевая моль. Чтобы не переводить продукты зря, покупайте специи в маленьких упаковках.

Антипригарная посуда с царапинами

Такие сковородки и кастрюли уже не работают. Если на антипригарной посуде появились царапины, при готовке еда будет неизбежно прилипать. А еще поврежденное покрытие при нагревании начинает выделять в еду вредные вещества.

Губка для мытья посуды

Из-за влажной среды на губке очень быстро размножаются бактерии. После каждого мытья посуды губку лучше просушивать, и менять не реже, чем раз в 1-2 недели.

Старые сладости

Старые вафли и пряники, которые лежат в кухонном шкафу уже три месяца скорее всего прогоркли и испортились. Не стоит покупать сладости впрок.

Старое мясо в морозилке

У замороженных продуктов тоже есть срок годности. Безжалостно выбрасывайте все, что вызывает сомнение. Отдавайте предпочтение охлажденному мясу, его лучше покупать в день приготовления.

Трехлетний разрыхлитель

Старый разрыхлитель теряет свои свойства. Выбрасывайте просроченный порошок и купите новый. Вместо разрыхлителя можно использовать обычную соду, гашеную лимонным соком.
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