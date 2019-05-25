9 вещей, которые никогда не позволят себе приличные соседи (и вам не стоит)

Не зря говорят, что с соседями лучше сохранять мир, иначе можно ненароком обрести такие проблемы, которые смогут конкретно отравить жизнь вам и вашим близким. Чтобы наладить хорошие отношения с окружающими и создать комфортную атмосферу в доме, необходимо просто не совершать некоторые опрометчивые поступки. Какие? Читайте в материале Passion.ru.

Навязывать всем свою дружбу (а заодно, свои услуги или окружение)

Ничто так не раздражает, как особо дотошные соседи, считающие своим долгом установить дружеские отношения чуть ли не со всеми людьми, проживающими с ними в одном доме. И ладно бы они делали это интеллигентно, однако в большинстве случаев это превращается в откровенную навязчивость, которая всех раздражает. Помимо этого, они начинают «сватать» своих многочисленных родственников или знакомых, пытаясь предложить их услуги, даже если в этом нет никакой необходимости. И если в следующий раз вам захочется нарушить чьи-то границы, то подумайте о том, что многие люди предпочитают избегать любого общения и точно не стремятся заводить друзей среди тех, с кем проживают на одной лестничной площадке. А вот вежливо поздороваться или обменяться важной информацией, относящейся к жизни дома, — пожалуйста. За это вас точно никто не осудит, поверьте.

Организовывать склад вещей на лестничной площадке

«Это же моя собственность!», — могут возмутиться некоторые и будут не правы. На самом деле, лестничная площадка считается общедомовым имуществом, которое запрещено загромождать лишними вещами. Ведь в случае непредвиденной ситуации людям будет сложно пробраться сквозь горы хлама, припаркованных велосипедов и колясок. Пожарная инстанция и Роспотребнадзор точно смогут объяснить нерадивым соседям, чем грозит подобное поведение и приструнить особо несговорчивых. Только ни в коем случае не портите его имущество, а то еще останетесь крайним. Лучше напишите жалобу в управляющую компанию и вышеперечисленные инстанции.

Громко выяснять отношения (особенно в ванной комнате)

Возможно вам не приходил в голову тот факт, что в современных квартирах стены настолько тонкие, что слышно буквально каждый чих, не говоря уже о громких разговорах или бурных выяснениях отношений. Известны случаи, когда соседи вызывали наряд милиции, думая, что у вас в квартире происходит нечто ужасное, в то время, как это разбирались не вы, а молодожены за стенкой. Или, зайдя в ванную комнату по делам и неожиданно громко чихнув, можно получить ободряющее «Будь здоров!» от соседа сверху, который просто пробегал мимо своего санузла. Не забывайте об этом, когда в следующий раз захотите устроить разборки именно в ванной, где не просто идеальная слышимость, а самый настоящий усиливающий эффект. К тому же, для того, чтобы донести свою мысль до человека, не обязательно громко кричать и ругаться. Достаточно спокойно и доходчиво объяснить, что же вас так расстроило или задело.

Не выбрасывать мусор, а складывать пакеты возле чужих дверей

Если вам лень дойти до мусорки и выкинуть свой пакет с отходами, то это не значит, что его нужно ставить под дверь соседям, в надежде, что какой-нибудь добрый человек сделает за вас всю грязную работу. Представьте себе ситуацию, если бы вам регулярно подбрасывали подобные кулечки, вам было бы это приятно? Особенно летом, когда от жары начинают разлагаться отходы, привлекая мух, крыс и прочую живность. Постарайтесь уважать других людей и не портить им настроение своими выходками. А то глядите, и все ваши бытовые отходы (или что-то похуже) могут оказаться на вашей двери. В нашем доме, например, именно так и проучили любителя оставлять свои мусорные пакеты в общем коридоре.

Устраивать вечеринки каждую ночь

Любителям дружеских посиделок, плавно перетекающих в шумное ночное застолье, тоже вряд ли обрадуются добропорядочные соседи. Даже если у вас вдруг возникла острая необходимость оповестить о своем прекрасном настроении всех людей, проживающих с вами в одном подъезде, советуем все же воздержаться от этого. Во-первых, вы нарушаете закон соблюдения тишины, а во-вторых, можете нажить себе врагов и в этом тоже мало приятного. Поэтому планируя очередное мероприятие, просто подумайте о том, что рядом с вами проживают семьи с маленькими детьми, а также те, кому необходимо отправляться на работу рано утром.

Заниматься ремонтом по выходным

Еще один раздражающий фактор — настойчивый сосед с перфоратором, желающий начать свой ремонт субботним утром, когда все остальные люди еще отдыхают. Кстати, особо настырные полагают, что выходные даны именно для того, чтобы решить свои бытовые вопросы, поэтому не перестают «долбить» даже поздней ночью. Чтобы не тратить свои силы и нервы, просто пожалуйтесь на них в управляющую компанию, а заодно пригласите участкового — он точно сможет доходчиво объяснить, в какие дни (и часы) можно проводить шумные работы.

Сдавать свою квартиру странным личностям

«Квартирантов не выбирают», — скажете вы, однако это не совсем так. Безусловно, это ваше дело, кому вы доверяете свою жилплощадь, но согласитесь, что толпа разнорабочих по соседству вряд ли кого-то обрадует. Поэтому, если уж вы решили поселить у себя арендаторов (кем бы они не были), тогда присматривайте, чтобы они вели себя прилично и не досаждали окружающим. В противном случае регулярные разборки с правоохранительными органами и раздраженными соседями вам обеспечены.

Разрешать своим детям стоять на голове (особенно ночью или рано утром)

Еще не лишним будет напомнить о том, что в последнее время многие родители предпочитают пропагандировать вседозволенность и стараются не делать замечания своим детям. Что из них вырастает — это вопрос к психологам, а вот измученным соседям остается довольствоваться каждодневными криками, топотом, непрекращающимися истериками и прочими элементами подобного воспитания. Дети считают, что им можно абсолютно все, поэтому беззастенчиво пользуются данным правом (особенно поздним вечером или ранним утром), что, конечно, не доставляет удовольствия окружающих.

Демонстрировать свое высокомерие и пренебрежение

Мало кому понравится высокомерное или пренебрежительное отношение. Поэтому не стоит строить из себя неприступную королевскую особу, проходя мимо соседей, а как минимум их поприветствовать. Это не обязывает вас к проявлению дружеских чувств или совместных мероприятий, однако, согласитесь, гораздо комфортнее жить в доме, где царит приятная атмосфера, а не там, где склоки, интриги и разборки являются обычным делом.