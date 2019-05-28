Хозяйка нескольких квартир — о самых страшных жильцах

Жизнь рантье принято считать легкой и безоблачной: знай, пересчитывай деньги, полученные с квартиросъемщиков. В действительности бывает по-всякому — от разбитой или украденной техники до проблем с полицией. Ольга из Санкт-Петербурга, с 2008 года занимающаяся таким бизнесом, рассказала «Ленте.ру» о самых странных арендаторах.

— Сама я родом из Якутии, приехала в Петербург учиться, с тех пор здесь и живу. Родители до сих пор на Севере, но планируют тоже переехать, как на пенсию выйдут. Тогда одна из квартир, которые я сейчас сдаю, будет для них. Точнее сказать, все четыре квартиры принадлежат им, включая ту, в которой я живу и прописана, — куплены на «северные» деньги.

Сначала я сдавала жилье «вдолгую» — лет пять примерно. Потом перешла на посуточную аренду — это гораздо выгоднее. Квартиры стоят от двух тысяч в сутки, а за месяц я за них получила бы меньше двадцати — все жилье у нас в спальных районах. Сейчас я еще арендую две большие квартиры в центре, их пересдаю покомнатно, они заняты почти постоянно.

Сначала, конечно, было трудновато — но сейчас весь процесс уже отработан, по сути, я работаю почти как в офисе, не вставая с дивана: взаимодействую с сайтами бронирования, звоню клиентам, веду учет в гугл-документах, все в таком роде. У меня давно уже проверенный штат уборщиц, которые за 500 рублей готовят квартиру к заезду гостей. Есть помощница, которая встречает и заселяет гостей (иногда я это делаю сама, но при таком количестве сдаваемых квартир и комнат это физически не всегда возможно). Есть ремонтные рабочие, которые могут все оперативно поправить, если в квартире что-то барахлит.

На самом деле, когда давно занимаешься арендой, и все поставлено на поток — работа, что называется, непыльная. Иногда в день отвечаю на десять звонков, иногда на пять… В целом, бывает, что и полчаса в день вся работа занимает. Но бывает, конечно, приходится потрудиться, особенно в праздники, в белые ночи (да и вообще все лето), на Новый год и так далее — когда все три квартиры и все восемь комнат стабильно забронированы.

И, конечно, картину сильно портят неадекватные клиенты — без них в нашем деле не обойтись. Самый распространенный случай — это банальное кидалово. Скажем, бронируют клиенты из Новосибирска, сразу на десять дней, с 30 декабря по 8 января. Заранее позвонили, в ноябре еще. Для квартирного хозяина просто подарок: семейная пара, взрослые, явно без гулянок, и возиться с ними не надо — заселила, один раз прислала на неделе горничную прибраться и белье поменять, и все, сиди считай деньги. Не тут-то было! За две недели созвонились — все в силе. За неделю, за три дня, за сутки… Все отлично, уже в пути. Звоню в день заселения, собиралась вечером ехать в Пулково их встречать — трубку не берут. Рейс вылетел, приземлился — телефон отключен. Раз 15 так позвонила, ничего. После пары таких случаев стала всегда брать предополату, если только это не постоянные клиенты, таких у меня довольно много.

Еще, конечно, тусовки. Бронировала на двое суток одна москвичка лет 25, интеллигентная, милая. Заселилась, все нормально вроде… Приезжаю за ключами в день выезда — дверь не открывает, на звонки не отвечает. Потом проснулась, извиняется, попросила дать ей час на сборы. Это еще хорошо, что следующие арендаторы только через два дня приезжают, а если бы они под дверью стояли? Короче говоря, прихожу через час, дома никого, на кухне записка — кинула ключи в почтовый ящик. Но мало того! Тут же в дверь звонок — соседи со скандалом. Мол, кого вы селите, тут две ночи подряд тусовались толпы подростков (соседи, надо сказать, глубоко пенсионного возраста, могли ровесниц той девушки и за подростков принять), музыка орала, в подъезде наблевали, весь дом прокурили, перила на лестнице сломали… Короче, нормально так отдохнули. Пришлось извиняться, подъезд убирать и лестницу ремонтировать. И ладно бы в центре квартира была — дом на «Пионерской». Что вот у себя дома в Бутово было подъезд не заблевать, зачем за этим в Петербург-то ехать?

И такие время от времени попадаются. Что только при уборке не находили — про бутылки и окурки я даже не говорю… Бывает, и шприцы валяются, полотенца в крови, один раз следы от ботинок на постельном белье оставили. И, главное, что постфактум сделаешь, особенно, если съемщик уже уехал? Не ехать же с ним в Москву судиться?

В принципе, я для себя поняла, что если ставить цену чуть повыше, в пределах десяти процентов, чем в среднем по району, но сделать хорошие фото, то клиенты идут, и более адекватные.

Хотя, конечно, попадаются всякие. Бывает, и проституток приводят, и разнести квартиру могут — мне везло пока, но один случай все же был. Еще было один раз — технику всю вынесли. Самые приличные клиенты, по опыту, — это командировочные. И, как ни странно, цыгане. Сколько ни сдавали им, ни разу не то что не украли ничего, все в идеальном порядке, чисто, аккуратно. А один швед приезжал — вообще конченый. Уехал, не предупредив, в квартире оставил горячую воду включенной и дверь нараспашку. Еще хорошо, соседей кипятком не залил.

Одна клиентка у меня в телефоне даже записана как «Маша из ада». На самом деле, даже хуже записана, просто материться не хочется. История там такая: звонит мне как-то мужчина, по голосу судя, молодой парень. Спрашивает, можно ли на две недели снять одну квартиру. Скидок не просил, цена его устраивала — поэтому какие проблемы. Говорю, хорошо, молодой человек, приезжайте, ждем. Он такой: вы что, я девушка. Ну, хорошо, девушка так девушка, была бы предоплата. Она перевела 30 процентов, потом при заселении остаток за месяц. Я в это время в отпуске была, селила моя помощница. Звонит, мол, это не Маша, а качок здоровенный в женском платье. Ну, с другой стороны, в двадцать первом веке живем…

Но оказалось-то вот что: Маша квартиру снял, чтобы работать, а работал он на ниве продажной любви. Так что с 21 и чуть ли не до шести утра в квартиру потоком шли клиенты — мужики буквально всех возрастов. Звоню ему (или все-таки ей) на следующий день: мол, извините, деньги вернем, но придется съехать, соседи полицией грозятся. Он как начал визжать: что вы раньше не спросили, чем я занимаюсь, как я теперь буду искать новую квартиру, я уже рекламу дала.

Это была последняя капля — еще не хватало, чтоб мою квартиру как бордель рекламировали. Короче, выселили Машу с полицией. Но и это еще не конец — он (она?) несколько раз пытался снова забронировать у меня квартиру, один раз даже получилось под другим именем. Не знаю, медом что ли ему в этом районе намазано…

Что еще бывает? Один раз раковину в ванной раскололи. Потом половину стоимости с них стрясла, хотя клиенты до последнего отпирались, мол, это не они. А кто тогда?

Посуду бьют вообще без счета, но это у всех так, это, можно сказать, заложено в стоимость. Я покупаю самую простую из ИКЕА , мебель вся оттуда же. Полотенца тащат регулярно, тапки, бывает, тоже.

Но самое зло — это даже не клиенты, а соседи! Хуже всего по ущербу — это потопы от соседей. Тут и ремонт, и квартира простаивает без арендаторов. Больше всего денег я потеряла именно из-за них.

А, хотя был один случай — гости затопили соседей снизу. Пришлось 30 тысяч отдавать.

Вообще, по моему опыту, самые проблемные клиенты приходят с сайтов вроде Авито или Юлы. Очень много гастарбайтеров — не говорю, что все они плохие, но я стараюсь не связываться. Был у меня один случай — сдала квартиру на полгода. Я тогда только начинала этим заниматься, многого не знала. Короче, снимал один парень, а жила потом вся бригада. Плюс за коммуналку не платили, хотя мы договаривались, что будут. В итоге уехали, а на квартире долг тысяч 20.

С Booking и Airbnb люди поприличнее обычно. Кстати, по поводу рейтингов: в Booking довольно часто бывает, что хозяева квартир сами накручивают, там надо смотреть на реальные отзывы. Если отзывов мало, а рейтинг высокий — что-то тут нечисто.

Что еще рассказать? В принципе несмотря на все перечисленное выше, бизнес это хороший. Спокойно зарабатываю полторы-две офисных зарплаты, и время на себя остается. Опять же, за спокойную старость не особо переживаю. Спрос на жилье в Питере есть и будет всегда.