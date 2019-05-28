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Зачем в духовке нижний ящик 

Рамблер 28 мая 2019
Фото: depositphotos.com
На наших кухнях есть множество предметов и утвари, которая необходима в быту. Но есть детали вещей, о предназначении которых мы не знаем и используем их неправильно. У большинства электрических и газовых плит есть ящик под духовкой. Чаще всего он используется как дополнительное место хранения кухонной посуды, шампуров и сковородок. А для чего он был создан на самом деле?
Настоящее предназначение нижнего ящика указывается в инструкции по эксплуатации плиты, которую мало кто читает. Создатели ящика под духовкой предполагали, что в нем при оптимальной температуре хозяйки будут хранить приготовленные блюда. Например, испеченные утром пироги можно поставьте в этом ящик, и они сохранят тепло еще несколько часов. Ящик был спроектирован так, чтобы рационально использовать жар из духовки.
Кроме готовых блюд в ящике можно подогреть тарелки (как в некоторых ресторанах), чтобы еда на них медленнее остывала. Советуем вам прибраться в этом ящике, отмыть его и использовать по назначению. Если вы считаете, что подогревать тарелки будет лишним, то хотя бы не храните в этом отсеке легковоспламеняющиеся вещи типа бумажных тарелок, полотенец и спичек. В поддуховочном ящие может быть высокая температура, под действием которой бумага ил ткань могут загореться.
Женский форум
Дом и сад
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