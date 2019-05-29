Как бороться с жарой в квартире без кондиционера

Готовить сани летом, а ставить кондиционер в квартире зимой было бы слишком просто. Рассказываем, как справиться с жарой подручными средствами.

Закрываем окна

Как только солнце начинает светить в окно, нужно сразу же закрыть форточку, чтобы не впускать в квартиру горячий воздух, и задернуть шторы. Идеально, если с изнаночной стороны шторы будут белые или серебристые, — такая поверхность лучше отражает свет. В южных регионах используют зеркальную пленку, которую наклеивают прямо на стекло.

Увлажняем воздух

Мелкие капельки холодной воды хорошо охлаждают воздух. Остудите воду в холодильнике, наполните ей пульверизатор и разбрызгивайте по квартире один раз в полтора-два часа.

Используем косметику

Пережить жару помогут антицеллюлитные кремы или гели. В них, как правило, добавляют компоненты, создающие эффект охлаждения кожи, например, ментол и камфару.

Включаем смекалку

Если в доме есть вентилятор, его можно превратить в "кондиционер". Для этого нужно перед включенным прибором поставить таз с ледяной водой.