Зачем я жгу лавровый лист каждый день

Многие ограничиваются только тем, что добавляют пару лавровых листочков в суп, некоторые используют пряность при приготовлении мясных блюд. Но на самом деле у этого продукта гораздо больше сфер применения.

Мне нравится использовать лавровый лист как натуральный освежитель воздуха. Для этого я просто сжигаю два-три листочка на кухне, выхожу на 10-15 минут, а по возвращении наслаждаюсь результатом. Воздух становится чище и лучше.

Кроме того, что лавр устраняет посторонние запахи, он еще обладает бактерицидным действием, помогает успокоиться и сконцентрироваться, способствует выработке эндорфинов и очищению дыхательных путей. Когда в семье кто-то заболевает, обязательно сжигаю по листочку в каждой комнате, чтобы облегчить состояние больного и уберечь остальных.

Кстати, мамы беспокойных детей нередко оставляют несколько лавровых листочков рядом с кроваткой, это помогает малышам быстрее заснуть.