9 причин, по которым наличные лучше карты

Еще лет 10 назад банковские карты были далеко не так распространены, как сегодня. Это за границей кредитки давным-давно стали неотъемлемой частью жизни, а в наших краях они только обретают популярность. Несмотря на неоспоримые преимущества их использования, у них немало недостатков, и специалисты называют весомые доводы в пользу наличных.

У большей части трудоспособных людей есть банковские карты, порой сразу несколько. Получение зарплат, стипендий, пенсий, пособий, быстрого займа давно упростилось — мы снимаем деньги и тратим на свои нужды. Меньший процент пользователей предпочитает безналичный расчет. Это удобно, практично, не нужно опасаться, как бы пачка денег не стала добычей воров. Тем не менее карты в ряде ситуаций проигрывают наличности. Рассмотрим преимущества «живых» денег.

Их принимают везде

Первое и главное преимущество бумажных денег — их универсальность. Какими бы красивыми и удобными не были те же золотые карты банка, ими нельзя расплатиться за цветы в переходе, картошку на рынке или мороженое в киоске парка. К тому же не все магазины принимают кредитки. Да-да, придется искать банкомат и снимать купюры, хорошо еще если без комиссии.

Меньший риск потери

Не спорим, лишиться кошелька посреди города — та еще радость, но случаи мошенничества с пластиковыми картами гораздо более частые. Аферисты придумали много схем незаконного обогащения — они могут обманным путем узнать ваш пароль и списать средства со счетов. И редко когда удается вернуть кровные на место.

Вы не зависите от сети

Никогда не оказывались на кассе с тележкой, когда за вами нервная очередь, а карта почему-то не проходит?

« –Упс, связь с интернетом пропала/проблемы с терминалом, не могли бы вы оплатить покупки наличными? — Нет, не могла бы, у меня деньги на карте, а в кармане два рубля. — Идите к банкомату или возвращайте товар на место».

Жутко неприятно и жаль потерянного времени.

Отсутствие дополнительных расходов

Даже самый выгодный пакет банковских услуг предусматривает плату за использование карт — месячную, годовую, за снятие денег, за перевод, штраф за несвоевременное возвращение средств, за сообщения банка, комиссию за перевыпуск. И не всегда речь идет о символических суммах.

Меньшие траты

Оплата картой чрезвычайно удобна, но с «виртуальными деньгами» расставаться как-то легче, нежели с наличными. Чистая психология — мы ценим больше то, что можно ощутить физически. Это хорошо понимаешь, когда с радостью возвращаешься домой с пакетами покупок в кредит, а потом отдаешь кучу реальных «бумажек» — становится жалко, приходит понимание того, что некоторые вещи могли бы стоить дешевле, но при оплате картой их стоимость как будто «оставалась за кадром».

Отсутствие долгов

Многие спать не могут, если они кому-то хоть что-то должны. Они боятся и рубль кредитный взять взаймы, а вдруг бешеные проценты потом придется оплачивать? Но если знать и учитывать все тонкости использования банковских карт, проблем можно избежать, но не всем по душе тратить то, чего не видишь.

Невозможность блокировки

Печально, но факт — карту могут заблокировать по разным причинам сотрудники банка или судебные приставы, или мошенники, а пока вы будете разбираться, что к чему и решать проблему, пройдет время. Плохо, если наличности при себе мало и придется искать ее в других местах. Рассчитывать только на одну карту и хранить все деньги только там — однозначно плохое решение.

Больше радости от трат

Психологи уверены, что при покупке за наличные человек испытывает больше удовольствия, чем при оплате картой. Сложно однозначно оценивать такой вывод, но многие уверяют, что даже приобретенные вещи имеют большую ценность, если за них пришлось отдавать банкноты, а не просто вводить PIN-код.

Отсутствие импульсивных покупок

Ну и главное, на что обращают внимание сторонники наличности — возможность экономить. Имея при себе конкретную сумму, вы три раза подумаете, нужна ли вам та или иная вещь или нет, а когда можно получить желаемое, просто проведя картой в терминале, вероятность необдуманных покупок выше.

Все еще не убедили наши доводы? И это не странно, у банковских карт очень много достоинств и нет одного правильного вывода, использовать их или наличные. Лучше всего комбинировать способы оплаты, чтобы создать оптимальные условия траты денег. Но не отказываться от кредиток, которые при правильном использовании становятся настоящей палочкой-выручалочкой. Но это уже другая история.