Как соседи мешают друг другу жить

Часто соседи активно раздражают друг друга и доставляют различные неудобства. Причем, это происходит не только в многоквартирном доме, но и с соседями по дачному участку. Кричащие дети, шумные компании и музыка по ночам, непрекращающийся шум дрели, вредные старушки, чуть что стучащие по батарее − все это мешает нам жить. Скорее всего, кто-нибудь хоть раз в жизни слышал, как соседи зачем-то роняли на пол железные шарики и катили их по полу. Жертва "феномена" катающегося шарика просыпается ночью от звука катающегося (или падающего на пол, или подпрыгивающего) этажом выше шарика и гадает, что же это может быть. В некоторых домах это повторяется изо дня в день. Те, кто въезжают в новостройки, жалуются на соседей с перфораторами и прочие звуки ремонта. Нежелание жильцов идти навстречу друг другу превращают решение простейших бытовых проблем в кошмар, который нарастает, как снежный ком. Сделали для вас фотоподборку результатов деятельности "человека-соседа".