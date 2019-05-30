Какие опасности подстерегают на даче летом

Дачный сезон в самом разгаре. Но на загородном участке можно не только весело проводить время — окружающая природа полна сюрпризов, а дачный инвентарь иногда таит в себе множество опасностей. Что же подстерегают нас на дачном участке?

Дикие животные

Обычно жители городов, оказавшиеся на природе, прикармливают ежей, выхаживают птенцов… Но стоит помнить, что дикие звери могут не только укусить вас, но и оказаться разносчиками инфекций, в том числе неизлечимых и смертельных. Например, ежи являются переносчиками бешенства, причем сам зверек может им не болеть. Заразиться можно, даже если слюна животного попадет на слизистую человека. Переносчиками бешенства могут быть лисы, зайцы, грызуны и даже птицы. Если человеку не будет оказана своевременная помощь, он может умереть.

Еще одна болезнь, переносчиками которой являются теплокровные животные, это лептоспироз. Она ведет к осложнениям на почки, в том числе к их отказу.

Птицы переносят бактерии хламидии, вызывающие у человека орнитоз. Перенесшие эту болезнь могут иметь проблемы с репродуктивной системой.

Насекомые

В начале лета активизируются клещи. Их привлекает запах животных и людей. Обычно клещ цепляется с высокой травы или кустов.

Еще вас могут покусать дикие пчелы, осы или шмели. Укусы пчел болезненны, но полезны. Смертельный исход могут вызвать лишь более 500 укусов. Аллергикам стоит остерегаться — один укус может вызывать анафилактический шок. Осы и шмели жалят лишь для защиты. Но лучше не пытайтесь отогнать ос от сладких блюд. Шершни — одни из самых безобидных насекомых, но если разорить их гнезда, они начнут защищаться.

По грибы

Одни из первых грибов, которые появляются летом — сморчки и строчки. Однако в них содержится опасный для печени гепатотропный яд (гельвелловая кислота). Она сохраняет активность даже в грудном молоке. Если кормящая мать может не так тяжело перенести диарею или легкую желтуху, младенец рискует пострадать сильнее. Общие признаки отравления грибами — это боли в животе, жидкий стул, рвота и замедление пульса. При таких симптомах нужно срочно обратиться к врачу.

Ой, цветет цикута…

Одними из наиболее опасных являются растения семейства зонтичных: болиголов пятнистый, вех ядовитый (цикута) и собачья петрушка. Они похожи на съедобные укроп, петрушку и их часто по ошибке употребляют в пищу. В солнечную погоду опасен сок борщевика. Он препятствует противостоянию кожи солнечным лучам. Кроме борщевика, воспаления кожи могут вызывать очиток и клещевина, а в рододендроне и самшите содержатся токсичные алкалоиды. Очень ядовита и беладонна, крупные черные ягоды которой привлекают детей. Опасное волчье лыко также имеет ядовитые оранжево-красные ягоды, похожие на облепиху. Самыми вредными для человека цветами считаются аконит, дигиталис и колхикум. Нельзя употреблять в пищу плоды бересклета, морозника, купены и ландыша.

Химикаты

Опасной может быть работа с лаками, красками и ядохимикатами. Опрыскивайте деревья в респираторе или марлевой повязке, желательно, по чтобы при этом ветер не дул на вас. В жару лучше не заниматься покраской в закрытом помещении.

Не пей из лужицы…

Некоторые пьют воду из любых колодцев, речек и ручьев, при этом последствия могут быть любыми. Воду из таких источников нужно процедить и прокипятить, либо продезинфицировать пантоцидом. Это вещество хлорирует жидкость, убивая микроорганизмы. Если вы сомневаетесь в качестве воды, также можно добавить в нее марганцовки.