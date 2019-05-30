25 невероятно грязных вещей, которые мы трогаем каждый день

Микробы есть везде, и это нормально. Но в некоторых местах их особенно много.

Ручки дверей, пистолет колонки на АЗС, вентили кранов общественных уборных — об этом всем мы даже речи заводить не будем. И так понятно, что кристально чистыми они не будут никогда, и мы с этим поделать ничего не можем. В отличие от вещей, которые есть у нас дома, и с которыми мы вполне можем справиться. Мы собрали 25 вещей, которые в идеале нужно чистить каждый день. Ну или хоть немножко почаще, чем обычно.

1. Клавиатура

Только тот, кто ни разу в жизни не сидел за компьютером или ноутбуком, не знает, насколько грязна клавиатура. В прошлом году Международный журнал экологических исследований и общественного здоровья опубликовал аналитическую статью, в которой говорилось, что клавиатура может быть заражена даже стафилококком, а это очень опасная инфекция. Поэтому клавиатуру желательно протирать специальным антибактериальным средством каждый день.

2. Наволочки

Конечно, каждый день стирать наволочки вряд ли кто будет. Но здоровью это точно пошло бы на пользу: к концу недели на наволочке скапливается около 3 миллионов бактерий на 5 квадратных сантиметров. Они питаются в основном чешуйками нашей кожи, волосами, крошками (если вы едите в постели). Если менять постель раз в неделю, неприятностей эти микроорганизмы не доставят. А если реже, то бактерии могут спровоцировать воспаления на коже, рост прыщей и угрей.

3. Спортивная бутылка для воды

Осознанные граждане стараются беречь природу по мере сил и покупают многоразовые спортивные бутылки. Это прекрасно, если не забывать мыть и саму бутылку, и клапан, и соломинку. Как показали исследования, количество бактерий в бутылке может достигать 75 тысяч на миллилитр. А если бутылку не мыть, то их число к концу дня вырастает до 2 миллионов на миллилитр.

4. Кольца

В 2009 году норвежские ученые обнаружили, что число бактерий на руках у тех, кто носил кольца, в два раза больше, чем у тех, кто обходился без украшений на пальцах. Просто помыть руки, не снимая кольца, недостаточно — его нужно почистить отдельно. Особенно если речь идет об обручальном кольце, которое вы носите постоянно.

5. Телефон

Ученые выяснили, что использование телефона может даже спровоцировать появление прыщей в области щек, ближе к углу рта. Действительно, телефон мы берем с собой везде, даже в туалет. И, в отличие от рук, гаджет мы после посещения уборной не моем. Раз в день, а лучше чаще, нужно протирать телефон спиртовым раствором.

6. Руль автомобиля

Согласно исследованию портала CarRentals.com, в среднем на рулевом колесе живет 629 колоний бактерий на сантиметр. Это в четыре раза больше, чем количество бактерий на ободке унитаза. Поэтому протирать руль нужно каждый раз перед тем, как отправляетесь в путь.

7. Кофейная чашка

Или чайная, если вы предпочитаете этот напиток. Признайтесь, вы ведь не моете кружку каждый раз после того, как попили чайку на работе? По словам микробиолога Чарльза Герба, каждая пятая кружка — прибежище фекальных бактерий. Если после использования чашку только ополаскивать, а не мыть горячей водой с мылом, их количество растет в геометрической прогрессии.

8. Губки для мытья посуды

Их нужно менять каждую неделю. А после каждого использования — тщательно промывать и отжимать. Можно еще дезинфицировать, прогревая в микроволновке, но это не значит, что после этой процедуры менять губки можно будет реже. Губка — это самая грязная вещь в доме, № 1 во всех рейтингах микробиологов, настоящий оазис болезнетворных бактерий.

9. Пульт от телевизора

Или от кондиционера. Это предмет, на котором чаще остальных появляются фекальные бактерии. Например, в гостиницах 80 процентов всех пультов заражены этой пакостью — таковы данные Американского общества микробиологов.

10. Игрушки для ванной

Если разрезать любимого желтого утенка вашего малыша, можно обнаружить там отвратительные вещи. Например, плесень. В 2018 году было проведено исследование, итоги которого оказались неутешительны: две трети игрушек для ванной поражены плесневым грибком, треть — листериями и бактериями — возбудителями пневмонии.

11. Дверные ручки

Даже не обсуждается. Как и выключатель: приходя с улицы, мы включаем свет теми же руками, которыми держались за поручни в общественном транспорте и перебирали упаковки с продуктами в магазине. А эти упаковки и поручни до нас кто только не лапал.

12. Душ

Да, через него постоянно течет вода. Но это не значит, что распылитель сам по себе очистится. Все те же американские микробиологи говорят, что бактерий на насадке для душа так много, что люди частенько подхватывают заболевания дыхательных путей в собственной ванной.

13. Банные полотенца

Мы уже писали о том, что полотенца не стоит хранить в ванной — несмотря на то, что это вполне логично. Бактерий на полотенцах полным-полно, а во влажной теплой среде ванной они размножаются с невиданной скоростью. Поэтому менять полотенца нужно почаще, а стирать — при высокой температуре. Желательно потом их еще и прогладить.

14. Мочалки

Они отшелушивают ороговевшую кожу, за что мы их и любим. Но эта кожа, к сожалению, смывается с мочалок далеко не полностью. Если мочалка сделана из натуральных материалов, бактерии плодятся в ней с нескрываемым удовольствием. И в следующий раз при мытье вы от бактерий не избавляетесь, а, наоборот, обзаводитесь новыми.

15. Раковина в ванной

Саму раковину и столик, на котором она установлена, чистить нужно ежедневно. Даже в гостиницах, где после каждого постояльца проводят генеральную уборку, на раковинах гнездятся миллионы бактерий. А дома их может быть еще больше, мы ведь не пользуемся профессиональными средствами для клининга.

16. Сток раковины

Если загрязнений на самой чаше видны, то внутрь сливного отверстия мы обычно не лезем. А зря. Специалисты говорят, что ежедневно их надо заливать дезинфицирующим средством. Иначе бактерии, которые там живут, разносятся по всему помещению — все из-за стекающей и брызжущей воды.

17. Бритва

Чистое бритье может быть не таким уж и чистым. На бритвах находили даже золотистый стафилококк, смертельную бактерию. Влажная среда ванной — идеальная среда для их размножения. Поэтому хорошо бы сбрызгивать бритву дезинфицирующим средством.

18. Зубная щетка

Неудивительно. На ней могут гнездиться и стафилококки, и кишечная палочка. Если щетку еще и в специальном чехле хранить, или закрывать крышечкой, то бактерии плодятся гораздо быстрее, чем на воздухе. Решение — поливайте щетку антибактериальным ополаскивателем для рта. И меняйте ее почаще.

19. Кухонные столешницы

Положить на стол немытые бананы, поставить сумку с продуктами, помыть мясо (чего делать категорически нельзя) и брызнуть водой на стол — готово, кухня теперь у нас невероятно грязное место в доме. Столешницы надо регулярно протирать мыльной водой, а потенциально грязные предметы на них не ставить.

20. Тарелки

После губки для мытья посуды кухонная раковина — вторая по степени загрязненности вещь в доме. Остатки пищи плюс влага — и вот она, идеальная среда для самых разных бактерий. Чтобы избежать их распространения, нужно посуду мыть сразу. И ни в коем случае не оставлять ее на ночь. Это, кстати, и домовому не нравится.

21. Разделочные доски

И не обязательно деревянные. Некоторые виды дерева обладают сами по себе антибактериальным эффектом, в отличие от бездушного пластика. Но это не значит, что их не нужно мыть. Нужно! Тщательно и сразу же после использования.

22. Кухонные полотенца

Их нужно менять каждый день. Исключение — если вы не готовите и вообще не заходите на кухню. Полотенца и тряпки для столешниц делят первое место по степени загрязненности с губками для мытья посуды.

23. Подоконник

Уличная пыль — невероятно токсичная штука. А весной и летом к ней добавляется еще и пыльца. В итоге мы имеем гремучую смесь двух самых мощных аллергенов, которая копится на подоконнике, даже если окна закрыты.

24. Кошачий лоток

Мы чистим человеческий унитаз каждый день, то же самое должны делать и с кошачьи лотком. Иначе все, что там появилось, котик резво разнесет по всему дому. И на подушку к вам принесет.

25. Кофеварка

Мы моем чашу, куда выливается готовый кофе, меняем фильтры, протираем снаружи. И, пожалуй, все. А надо еще и изнутри частить это чудо техники. Как это делать, есть в инструкции. Иначе в резервуаре кофеварки начинают плодиться микробы — полный набор, включая кишечную палочку.