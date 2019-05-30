Чем может быть опасно хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло известно всем советским людям. До сих пор многие используют его в быту. Им стирают вещи, моют посуду, моют пол. А некоторые до сих пор принимают душ с хозяйственным мылом. Но не все знают, что хозяйственное мыло может быть опасно для здоровья.

Основные компоненты хозяйственного мыла — жир и щелочь. В СССР для его производства использовали свиной, рыбий, говяжий, и бараний жир, который не годился в пищу. Современная рецептура изменилась: в мыло теперь добавляют не натуральный жир, а его заменители. Также в составе присутствует натрий, пальмитиновая, лауриновая жирные кислоты, саломас и вода. Раньше в хозяйственное мыло часто добавляли каолин, такие куски помечали аббревиатурой 72". Им не рекомендовалось мыть тело и волосы. В советское время в состав этого вида мыла входила канифоль, благодаря чему оно хорошо пенилось и долго хранилось.

Химический ожог

Хозяйственное мыло предназначено для удаления жира с поверхностей и стойких пятен с тканей. Если же постоянно использовать его в качестве туалетного, разрушается природный слой эпидермиса кожи. В результате кожный покров начинается шелушиться и воспаляется, теряет эластичность. Сейчас многие производители увеличивают в составе хозяйственного мыла концентрацию натрия, чтобы усилить эффект пятновыводителя. Если мыться таким мылом, можно спровоцировать химический ожог слизистых и глаз. Эта реакция может вызвать дерматит.

Проблемы с иммунитетом

Хозяйственное мыло имеет сильный антибактериальный эффект, поэтому раньше им часто мыли животных. А вот людям регулярно мыться хозяйственным и вообще антибактериальным — опасно. Эпидермис потеряет естественный защитный барьер, который оберегает кожу от микробов. В итоге иммунитет снизится и организму станет трудно противостоять вредным бактериям. Это может привести к кожным и другим инфекциям.

Аллергия на канцерогены

Современное хозяйственное мыло бывает не только коричневого цвета, но и белого, также оно может приятно пахнуть. Белым оно становится из-за диоксида титана — химиката, который обладает канцерогенным эффектом. Он может вызывать аллергические реакции.

Стоит отметить, что при однократном применении хозяйственное мыло может быть полезно. Его антибактериальный эффект можно использовать при лечении акне и угревой сыпи, оно успокоит раздражение. Но постоянно умываться им нельзя. Не стоит слушать наших бабушек, которые говорят, что в молодости умывались одним только хозяйственным мылом и были свежи, как лепестки роз.