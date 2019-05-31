Коммунальная доля: как сэкономить на ЖКХ

Значительная доля семейного бюджета в странах Запада уходит на оплату коммунальных услуг. Лидируют британцы — они отдают обслуживающим компаниям почти четверть своего дохода. Не далеко ушла и Латвия. Ее граждане тратят на «коммуналку» около 19% заработка. Американцам и французам обслуживание жилья обходится дешевле — чуть более 13%.

А вот в странах Содружества и Грузии коммунальное бремя легче. В Армении, Казахстане и Грузии семья отдает за электричество, отопление, воду, газ и вывоз мусора примерно десятую часть бюджета. Больше всех платят в Кыргызстане — 15%, а меньше, около 7,5% — в Беларуси.

В России средний чек за жилищно-коммунальные услуги составляет почти 11,5% семейного бюджета. Это примерно 5 тысяч рублей. Дороже всего — чуть больше 10 тысяч рублей — обходится обслуживание жилья в Камчатском крае и Республике Тыва. А вот дешевле всего в Курской области и Северной Осетии — 2,5 тысячи. Не важно, в каком регионе вы живете, на коммуналке нужно и можно экономить. Как, узнал корреспондент «МИР 24» Дмитрий Рябов

Первое, что рекомендуют эксперты — заменить устаревшую бытовую технику на более современную. Техника, купленная больше 10 лет назад, очень прожорлива. Класс энергопотребления холодильника или стиральной машины должен быть не ниже А-А+.

«Сейчас появились классы А++ и А+++ — они стоят подороже, но еще больше энергии экономят. Классы F и G уже сейчас практически не выпускаются», — сообщила эксперт в сфере ЖКХ, общественный деятель Наталья Чернышева

Второй распространенный совет — установить счетчики потребления воды. При разовых затратах 3-5 тысяч рублей они окупятся максимум за полгода. Если у вас старый однотарифный счетчик электричества, его лучше поменять на многотарифный.

«Если вы установите многотарифный счетчик на электричество, за энергию, которую потребляете в дневное время, вы будете платить 4-5-6 рублей в зависимости от региона, в ночное 1,5-2 рублей тоже в зависимости от региона», — отметила юрист Светлана Петропольская.

Котельные во многих городских домах топят слишком сильно. Специалисты говорят, что на такие «перетопы» уходит до 20% потребления тепла. Бороться с этим можно коллективно. Вместе с соседями организуйте установку системы погодного регулирования. Большую часть затрат на нее можно будет вернуть из специального фонда.

«Нужно собираться на собрание и принимать решение об установке регулирующей аппаратуры. Сегодня государство стимулирует граждан, которые идут по этому пути. Например, в фонде содействия реформированию ЖКХ сейчас есть деньги. Если люди провели энергоэффективный капремонт, при условии, что средства на капремеонт у них на спецсчете копятся, они могут вернуть до 80% затрат как раз из средств фонда», — сказала исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Светлана Разворотнева.

Экономить помогут и правильные привычки: выключать воду, когда чистишь зубы, гасить свет, когда выходишь из комнаты, не оставлять электронику включенной в сеть. Есть и другие лайфхаки.

«Стеклянная и керамическая посуда нагревается легче и быстрее варит, чем чугунная и металлическая. Нужно обязательно чистить пылесос, потому что если он забит, то потребляет больше энергии», — перечислила Наталья Чернышева.

Если расходы на коммунальные услуги съедают большую часть вашего бюджета, вам, возможно, положена государственная субсидия. В Москве компенсация дается, если на «коммуналку» уходит больше 10% семейного дохода. В целом по России — больше 22%.