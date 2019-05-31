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Безумные привычки соседей по квартире 

Рамблер 7 часов назад
Жить отдельно от родителей — мечта многих повзрослевших детей. Отлично, если вы можете позволить себе эту роскошь и снять (или купить) квартиру единолично. Если же нет, то вам придется мириться с привычками соседей по жилью, которые порой могут быть весьма и весьма странными.
Некоторые соседи могут довести до истерики, разбрасывая повсюду свои вещи или оставляя в раковине невымытую посуду. Но есть и гораздо более странные причуды.
Кстати, столкнуться с раздражающими и странными привычками приходится не только тем, кто арендует квартиры. Порой влюбленные пары даже не подозревают, каких причуд можно ожидать от своих вторых половинок в быту. Можно раздражаться, ссориться, отстаивать свою правоту, а можно отнестись к ситуации с юмором и не портить отношения с любимыми из-за бытовых мелочей. Правда, это не всегда получается, но некоторым удается.
Мы собрали самые забавные фотографии, выложенные в Сеть пользователями, которым приходится мириться со странностями своих соседей по квартире. Листайте фотогалерею.
Женский форум7
Дом и сад , Фото
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