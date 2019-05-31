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Названы штрафы, которые грозят дачникам этим летом 

Рамблер 8 часов назад
Фото: depositphotos.com
В федеральной палате Росреестра рассказали, за что дачников могут оштрафовать и на какую сумму.
Например, за нарушение правил пожарной безопасности владельцу участка придется заплатить 4 тысячи рублей. Дачникам запрещено сжигать сухую траву, мусор и разводить открытый огонь.
Если в регионе введен противопожарный режим, то жарить шашлыки там также будет запрещено. В других случаях владельцы обязаны располагать мангал не ближе 50 метров к дому. Эксперты предложили тем, кому подобное не позволяет площадь участка, купить мангал, которые разрешено ставить в пяти метрах от постройки.
В Росреестра также отметили, что популярны нарушения по градостроительным нормам. Очень часто дачники не соблюдают минимальные расстояния между постройками на участках.
Например, расстояние между домами из бетона не должно быть меньше 6 метров. Забор должен стоять в 3 метрах от постройки. Кроме того, оштрафовать могут и за захват земель общего пользования, перекрытие доступа к водоемам и дорогам.
Женский форум
Дом и сад , Росреестр
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