Где взять горячую воду, когда её отключили: 10 вариантов

Начался период отключения горячей воды, и у многих он вызывает панику. На самом деле насладиться водными процедурами не так уж сложно, главное, выбрать для себя самый подходящий способ. А их очень много: простых и сложных, серьёзных и забавных, дорогих и бюджетных. Мы выбрали десять вариантов, которые могут вам пригодиться, а какой из них самый надёжный и комфортный решать вам!

Записаться в бассейн

Десятки душевых кабин в раздевалке заменят вам домашний душ, а сам бассейн, пожалуй, даже комфортнее, чем расслабляющая ванна. Заодно поднимете себе настроение и приведёте организм в порядок! Но каждый день летом бегать в бассейн может быть неудобно, да и бытовые вопросы его помощью вы не решите.

Ходить в сауну

Воспользуйтесь периодом отключения горячей воды, чтобы собраться с друзьями в бане. Или устроить семейный поход! В современном ритме жизни нам бывает так трудно найти повод расслабиться и повидаться со всеми близкими. А ещё сауны обычно есть в фитнес-клубах и спортзалах. Это приятнее, чем обычный душ. Может быть пора приобрести абонемент?

Договориться с друзьями

Наверняка кто-нибудь будет рад приютить вас у себя и впустить в ванную комнату, где есть горячая вода. Домашняя обстановка, где нет посторонних людей, все-таки комфортнее, чем общий душ или сауна. А вы потом можете отблагодарить друзей, когда горячую воду отключат уже у них!

Приобрести водонагреватель

Если вы думали, что водонагреватель — это громоздкий агрегат, который займёт всю вашу ванную комнату и обойдётся очень дорого, то спешим вас переубедить. Водонагреватель может быть проточным, экономичным и таким маленьким, что легко поместится даже в душевой кабине. Хороший пример тому водонагреватель Aures от итальянского бренда Ariston.

Проточный водонагреватель преобразует всё потребляемое электричество в необходимое количество горячей воды. Вода вообще не задерживается в резервуаре, поэтому нет потерь тепла и смешивания горячей и холодной воды. И не бойтесь, вы не обожжётесь: термостат с двойным термическим отключением обеспечивает полную защиту от резкого повышения температуры воды. К тому же маленький водонагреватель не просто займёт немного места, он ещё и украсит ванную комнату: его внешний вид разработан дизайнером Умберто Палермо, обладатель награды Good Design.

Нагревать воду в кастрюле или чайнике

Если вы живёте в одиночестве и не нуждаетесь в долгих водных процедурах, то кастрюля с горячей водой решит большинство ваших проблем. Чайник хорош тем, что греется быстрее, но и в нём помещается только два литра воды. И если у вас большая семья, есть дети и домашние животные, но всё-таки будет сложно.

Уехать в отпуск или на дачу

Многие именно так и поступают, только не у всех есть возможность взять отпуск на нужное время, и дача тоже найдётся не у каждого. Да и как-то обидно планировать своё свободное время в зависимости от наличия или отсутствия горячей воды, правда? Но если ваши желания и возможности совпадают, то вы убьёте всех зайцев разом.

Отправиться на пляж

Если в вашем городе есть река, озеро или море (завидуем белой завистью), то для вас отсутствие горячей воды вообще может пройти незаметно. Но останется проблема влажной уборки, мытья посуды и других бытовых потребностей в воде. К тому же, каждый день на пляж ходить вряд ли получится.

Использовать сухой шампунь и влажные салфетки

Этот метод хорош в экстренных ситуациях, и позволит вам продержаться несколько дней без душа, если вы не успеваете найти источник горячей воды. Но две недели в таком виде вы вряд ли продержитесь, да и ни к чему такие жертвы, если есть более простые способы оставаться чистым.

Закаляться

Только стоит задумываться об этом заранее, а не прямо в день отключения горячей воды. Тогда вы сможете мыться в холодной, укрепите организм и даже получите удовольствие от необычного жизненного опыта. Но будьте осторожны, это может быть опасно и подойдёт не всем членам вашей семьи.

Воспользоваться кипятильником

С его помощью вы нагреете и ванну, и кастрюлю, и целую раковину воды. Но кипятильник — это электроприбор, довольно опасный, и он точно не подойдёт, если у вас дома маленькие дети. Да и самостоятельно им пользоваться может быть немного страшно, к тому же проточной горячей воды вы всё равно не получите.