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Какие вещи в доме привлекают смерть 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
В идеальном мире дом — это место, где человек отдыхает душой и наполняется энергией. Но иногда что-то идет не так: дела не ладятся, все падает из рук, а сил не хватает ни на что — "ложись и помирай". Мы обратились к опыту предков и собрали самые распространенные приметы, связанные с вещами, которые, как магнит, притягивают негативную энергию и даже смерть.

Рваные домашние тапочки

Износившиеся тапочки, потерявшие всякий вид, не стоит ни носить самим, ни хранить, даже для самых нежеланных гостей. Поблагодарите их за верную службу и отправьте на покой в мусорный контейнер.

Старый календарь

Это символ ушедшего времени, которого уже не вернешь. Чтобы не застревать мыслями в прошлом, стоит купить новый календарь, как только старый год закончился.

Сломанные часы

Еще один символ остановившегося времени, который "крадет" жизненную энергию. Найдите способ починить часы, если они вам очень нравятся, а если нет, то избавьтесь без сожаления.

Подарки от неприятных людей

Даже если вам нравится вещь, но человек, который ее подарил, не приятен, лучше с ней попрощаться. Вы все время будете возвращаться мыслями к дарителю и прокручивать в голове негатив.

Разбитые зеркала и посуда

Конечно, с маленьким разбитым зеркалом расстаться не жалко, а вот выбросить большое и красивое решится далеко не каждый. Это не нужно! Отнесите зеркало в мастерскую, где заменят разбитый зеркальный лист на новый, и продолжайте наслаждаться красотой в доме.
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