Названы самые популярные весенние товары у россиян

Компания «Геоинтеллект» и оператор фискальных данных «Платформа ОФД» провели исследование потребительского спроса этой весной.

Лидером стали спортивные товары, что неудивительно, ведь впереди сезон пляжного отпуска, когда скрыть зимние излишества уже не получится. Продажа спортивных брюк, кроссовок и футболок увеличилась на 30% по сравнению с весной прошлого года.

Второе место принадлежит всевозможным гаджетам. Чаще всего россияне покупают умные браслеты, часы, наушники и смартфоны. Рост продаж составил 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Третье место в списке популярных товаров закономерно заняли инструменты для сада и огорода, а также строительные материалы, например, лакокрасочные изделия. Ведь весной начинается очередной дачно-ремонтный сезон. Показатель спроса вырос на 14%