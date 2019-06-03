5 идей, если отключили горячую воду

В начале лета радость от наступления долгожданного тепла может омрачить ежегодное отключение горячей воды. Нет ничего хуже просыпаться на несколько часов раньше, чтобы нагреть воды в кастрюльке, да и то этот способ не сильно спасает. Как же пережить эти две недели не совершая набеги на соседей, у которых есть нагреватель?

Позаботиться о нагревателе самому

Самый очевидный способ, но вместе с тем — самый затратный. Если у вас большая семья, все встают примерно в одно и то же время, просто представьте, как это будет неудобно — придется нагревать воду после каждого члена семьи. Да и расход воды увеличится в разы. Кроме того, нагреватель ставят обычно как замену обычной горячей воде из труб: тратить деньги на покупку и установку бойлера, чтобы помыться несколько раз в год, очень невыгодно. Такой прибор оправдан, если вы живете в гордом одиночестве и комфорт для вас превыше всего.

Полотенце в помощь

Хороший способ, которым пользуются космонавты, а ведь им приходится обходиться без душа не менее полугода. Для поддержания гигиены они используют влажное полотенце. Вы также можете намочить мягкое полотенце, выдавить немного геля для душа, в количестве, чтобы можно было без проблем стереть без большого объема воды.

А вот с мытьем головы уже придется постараться: нагреть воду в кастрюле.

Баня

Отличный вариант, причем в городе совсем не сложно найти приличную баню и посетить ее хотя бы несколько раз в течение всего периода, когда вам приходится обходится без воды.

Если вы не любитель коллективных водных процедур с незнакомыми людьми, предложите друзьям съездить за город на шашлыки в дом, где есть небольшая баня. Так вы и выходные проведете весело, и полноценно отдохнете и душой, и телом.

Бассейн, фитнес-центр

Довольно популярный способ. Однако здесь не получится просто прийти, принять душ и со спокойной душой вернуться домой. Во-первых, уже на второй раз администрация заподозрит неладное, если вы приходите в бассейн на 20 минут, не дождавшись сеанса, уходите, а, во-вторых, довольно затратно платить за такой душ как минимум 500 рублей за раз. Если вы приходите в спортзал или бассейн, посетите не только душевую, но и сам сеанс — помимо гигиенических процедур подтяните фигуру.

Отправиться в отпуск

Некоторые люди подгадывают время, чтобы отпуск совпал с графиком отключения горячей воды. Конечно, такой вариант подойдет не каждому, так как вы можете не планировать отпуск вообще, да и затраты немалые, но, если у вас в планах есть поездка, которая не привязана ко времени, вполне можно соединить ее с датой отключения воды, чтобы не переживать период холодных труб со всем домом.