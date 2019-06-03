Зачем в доме нужны цитрусовые растения

У россиян, выросших в умеренном климате, отношение к цитрусовым фруктам всегда было особенным. Экзотические плоды ассоциировались с праздником. Но комнатные цитрусовые растения заменят несколько килограммов мандаринов или апельсинов и вот почему.

Вид цветущих цитрусов отлично поднимает настроение, особенно при затяжной меланхолии. Лимонное, апельсиновое или мандариновое деревце прекрасно справится и с сезонной депрессией, которая приходит с осенними дождями и зимней метелью.

Цитрусовое дерево — это дополнительный источник витаминов, особенно витамина С, который всегда будет под рукой.

Все цитрусовые растения богаты эфирными маслами, которые отлично справляются с микробами в воздухе. Это все равно, что иметь собственную комнату рекреации.

Лимонное дерево позволит повысить иммунитет домочадцев, а апельсиновое — улучшит сон и успокоит нервную систему.

Кроме того, лимонному соку легко найти применение и в хозяйственных делах. С его помощью можно:

отполировать медные и латунные поверхности;

удалить пятна и накипь с кранов и фарфора;

отбелить светлое белье и кроссовки;

до блеска очистить посуду;

убрать пятна с блузок и рубашек в области подмышек.

Для этого достаточно смешать его с водой или с содой.