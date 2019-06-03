Зачем в доме нужны цитрусовые растения 

У россиян, выросших в умеренном климате, отношение к цитрусовым фруктам всегда было особенным. Экзотические плоды ассоциировались с праздником. Но комнатные цитрусовые растения заменят несколько килограммов мандаринов или апельсинов и вот почему.
Вид цветущих цитрусов отлично поднимает настроение, особенно при затяжной меланхолии. Лимонное, апельсиновое или мандариновое деревце прекрасно справится и с сезонной депрессией, которая приходит с осенними дождями и зимней метелью.
Цитрусовое дерево — это дополнительный источник витаминов, особенно витамина С, который всегда будет под рукой.
Все цитрусовые растения богаты эфирными маслами, которые отлично справляются с микробами в воздухе. Это все равно, что иметь собственную комнату рекреации.
Лимонное дерево позволит повысить иммунитет домочадцев, а апельсиновое — улучшит сон и успокоит нервную систему.
Кроме того, лимонному соку легко найти применение и в хозяйственных делах. С его помощью можно:
- отполировать медные и латунные поверхности;
- удалить пятна и накипь с кранов и фарфора;
- отбелить светлое белье и кроссовки;
- до блеска очистить посуду;
- убрать пятна с блузок и рубашек в области подмышек.
Для этого достаточно смешать его с водой или с содой.