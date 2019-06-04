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Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку 

Говорит Москва 2 часа назад
Фото: pixabay
Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, ссуду на ипотеку можно взять в подотчётных регулятору банках, едином институте развития в жилищной сфере, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.
Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья. Теперь можно не получать разрешение, а предоставлять уведомление о соответствии объекта требованиям Градостроительного кодекса, пишет «Парламентская газета».
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Дом и сад , Парламентская газета
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