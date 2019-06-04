Изменились правила расходования материнского капитала на ипотеку

Как следует из документа, опубликованного на портале правовой информации, ссуду на ипотеку можно взять в подотчётных регулятору банках, едином институте развития в жилищной сфере, сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах.

Изменились и правила подачи документов на использование материнского капитала на строительство и реконструкцию жилья. Теперь можно не получать разрешение, а предоставлять уведомление о соответствии объекта требованиям Градостроительного кодекса, пишет «Парламентская газета».