10 вещей в доме, которые могут напугать гостей

Напугать настолько, что больше они к вам ходить не рискнут. А может, и вас самих начнут сторониться.

Раньше была такая традиция: когда звали гостей, готовились неделю. Прибирались, придумывали для застолья что-нибудь эдакое. Сейчас особо заморачиваться с разносолами мало кто будет, ведь всегда можно заказать пиццу. Некоторые даже не считают нужным прикрыть неприглядные стороны своего быта. И зря — ведь некоторые вещи людей неподготовленных могут и напугать.

1. Неприятный запах

Пахнуть может чем угодно: жареной рыбой (хотя жарили ее позавчера), котиками, собачьей шерстью, забытой мусоркой, прокисшим супом, затхлостью, ароматическими палочками. А не должно. некий легкий запах есть в любой квартире, но тут ключевое — легкий. Если вы регулярно забываете почистить кошачий лоток, вынести мусор, или, наоборот, дни напролет жжете благовония, запах в доме будет тяжелым. Вряд ли кому захочется еще раз совершать преступление против собственного обоняния и собственных легких.

2. Захламленные комнаты

Даже не грязные, нет. Просто набитые всякими мелочами. Знаете, когда на полках живого места нет, на полу ступить негде из-за стульчиков, пуфиков и тумбочек, все заставлено, а шкафы пухнут от вещей. Такая страсть к накопительству со временем может перерасти в синдром Плюшкина, когда дом превращается в склад ненужных вещей. К тому же наверняка голова у хозяина точно так же забита всяким хламом, как и квартира.

3. Беспорядок

На полу грязь, на полках пыль, на столе объедки, в вазе трупы давно увядших цветов. Ну и что тут приятного? Конечно, такое наплевательское отношение к собственному дому пугает. Ведь человек по мере взросления становится довольно требователен к личному комфорту. А если ваш уровень комфорта — это полный бардак, это не может не настораживать.

4. Стерильная чистота

Это другая крайность. Стоит случайно прикоснуться к отполированной столешнице, как хозяин бросается уничтожать отпечатки ваших пальцев, кругом ни пылинки, вы будто в только что убранном командой клинеров гостиничном номере. Есть в такой чистоплотности какая-то маниакальность. Ведь не может же живой человек все свободное время посвящать уборке. А по-другому такой чистоты не добиться.

5. Безликость

Когда у квартиры нежилой вид — ни мало-мальского декора, ни цветов в горшках, ни постеров, ни книг, ни фотографий. В общем, ничего, в чем хоть как-то проявлялась бы индивидуальность владельца. А иногда и вовсе полный минимализм, как у героя Мэтью Макконахи в «Настоящем детективе». То ли человек настолько пустой, то ли ему все равно, где жить. Но и тот, и другой вариант одинаково несимпатичны.

6. Грязная ванная

Это брезгливость в чистом, извините за оксюморон, виде. Если ванна пожелтела, на раковине — потеки зубной пасты, зеркало забрызгано, а унитаз страшно использовать по назначению, значит, и к собственной гигиене хозяин квартиры относится крайне поверхностно. Не может же он искренне не замечать, что сантехника нуждается в чистке! Тут еще десять раз подумаешь, мыть руки, или они только еще больше испачкаются, если кран потрогать. Какие уж тут гости. Бежать из этого дома.

7. Одежда на спинках стульев

Ваша, а может, вашей девушки. На одном стуле кокетливо висит лифчик, с другого свесила рукава несвежая рубашка, а тут джинсы валяются, из штанин которых носки торчат. Так себе зрелище. Это не просто неряшливо, а еще и слишком интимно. Ведь грязное белье даже человеку, с которым вместе живешь, показывать неудобно. А тут — всем подряд.

8. Избыток старых вещей

Из серии «выкинуть жалко». Это и старые журналы, и треснувшая посуда, и ненужная одежда (та самая, от которой шкаф пухнет), и сломанная техника. Очень близко к синдрому Плюшкина — это во-первых. А во-вторых, говорит о хозяине, как о человеке не слишком щедром. Скорее, даже откровенно жадном. Если ему жаль тратить деньги на новые, удобные, современные и красивые вещи для себя, то что он может предложить окружающим? Свой богатый внутренний мир?

9. Неубранная постель

Есть два вида неубранных постелей: когда случайно проспал и не успел, и хронически неубранная. Вот второй вид — наименее симпатичный: измятая, в крошках, пятнах, нередко еще и сверху что-нибудь валяется. А если уж хозяин плюхается на эту кровать прямо в уличных джинсах, то и вовсе плохи дела. Ведь это значит, что о гигиене в этой квартире не слишком задумываются.

10. Слишком личные вещи

Не стоит выставлять напоказ коллекцию секс-игрушек, нижнего белья, практическое пособие по черной магии и портрет общего знакомого, щедро утыканный иголками. Куклу вуду тоже спрячьте подальше. Или признаки необычного хобби — если вы, к примеру, таксидермией увлекаетесь. Есть ведь вещи, которые только для вас и кого-то очень-очень близкого. Гости вряд ли в эту категорию входят.