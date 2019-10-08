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Как быстро оценить качество вещей в магазине 

Рамблер 5 часов назад
Смотрите видео и узнайте, как стать грамотным покупателем. Вряд ли кто-то хочет покупать вещи, которые быстро приходят в негодность. Но иногда в магазинах попадается качественная на первый взгляд одежда, которая после первой же стирки теряет вид. Именно поэтому к процессу покупки стоит подходить ответственно. Так, вещи из натуральных тканей всегда ценились больше синтетических, но ухаживать за шерстью, шёлком, льном сложнее, чем за синтетикой. Чтобы тратить минимум времени на стирку и глажку, лучше выбрать предметы гардероба из смесовых тканей, где к натуральным волокнам добавлены искусственные. Небольшой процент синтетики не повредит коже и здоровью, но существенно облегчит быт.
Дом и сад , Видео
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