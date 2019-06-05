Что делать, если разбилось зеркало

Без него мы как без рук, и это не преувеличение. Редкая женщина не смотрит в зеркало хотя бы десять раз в день. А если оно разбивается, то это — трагедия.

Не только потому, что теперь нужно искать новое, а это может быть недешево. Еще и потому, что зеркало — предмет мистический, не зря ведь оно занимает центральное место в самых разных магических ритуалах. Даже на суженого по старинным русским обычаям гадают с его помощью. Фэншуй тоже к зеркалам относится трепетно, строго регламентируя место, где их можно вешать, а где нельзя.

О чем говорят осколки

Разбитое зеркало всегда ассоциируется с несчастьями, считается предвестником беды. В давние времена считалось, что зеркало отражает не только лицо и фигуру человека, но и его душу. Именно поэтому люди так трепетно относились к нему и боялись разбить. Они полагали, что при этом энергетические потоки разрушаются, а это неминуемо ведет к трагедии. Такие суеверия живы не только у нас.

В Англии, например, считают, что разбитые зеркала предвещают потерю самого близкого из друзей. Чтобы этого избежать, нужно все осколки незамедлительно и в обязательном порядке бросить в речную глубину. Кстати, даже сейчас чопорные (и суеверные) британцы так иногда делают.

Американцы, как представители нации с меркантильной репутацией, старались отвести от себя беду при помощи золота. Если разбивалось зеркало, они доставали из кармана золотую монету и крестились. Сейчас золотые монеты не в ходу, поэтому пользуются купюрами в один доллар — скромненько.

Как правильно выбрасывать разбитое зеркало

Если зеркальце маленькое, карманное, да разбилось на улице, с ним проблем нет — в мусорку, и все дела. А вот если дома — совсем другая история.

Сперва — чего категорически нельзя делать.

— смотреться в треснувшее зеркало;

— смотреться в осколки зеркала;

— оставлять в квартире осколки или треснувшие зеркала — их нужно выкинуть немедленно;

— говорить кому-то, что в доме разбилось зеркало.

Теперь главная хитрость: нужно, во-первых, собрать осколки так, чтобы не смотреть на свое отражение, во-вторых — правильно их выбросить. Для начала нужно запастись перчатками, чтобы не пораниться. А потом приступить к уборке.

— можно накрыть разбитое зеркало бумагой или тряпкой (полотенцем или старой простыней, которую не жалко выбросить) и собирают осколки. Но так легко порезаться, поэтому способ не очень подходящий;

— подойти к зеркалу сбоку, чтобы не видеть своего отражения. Стараясь не смотреть в осколки, быстро собираем их в непрозрачный пакет.

— большие осколки обычно в таком случае промывают под струей воды и выбрасывают на улице в мусорный бак (таким образом, вода удаляет с осколков все плохое и не позволяет отрицательной энергии преобладать над положительной);

— мелкие осколочки просто нужно собрать и выбросить в ведро, затем вынести с мусором;

— зону в доме, где разбилось зеркало, основательно обрызгивают святой водой — или просто водой. Астрологи советуют сделать это еще до уборки, а потом рядом поставить свечу, и уже тогда собирать осколки;

— другой вариант освободить место, где разбилось зеркало, от злых сил — поставить в этой зоне церковную свечу, которая должна гореть три часа;

— обязательно нужно купить новое зеркало в день полнолуния или хотя бы до обеда (тогда злые силы отступят);

— о досадной случайности лучше побыстрее забыть и поменьше о ней думать — все наши мысли материальны.

А если не разбилось?

Случается, что зеркало по каким-то причинам падает, но при этом не разбивается. Это может говорить о том, что в жизни домочадцев если и возникнут неприятности, то завершатся благополучно — без потерь и жертв. И если на упавшем зеркале нет ни сколов, ни трещинок, никаких других повреждений, его можно просто-напросто повесить на то же место, где оно и висело, и постараться получше его закрепить. А чего делать не стоит, так это переживать.