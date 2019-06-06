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ИКЕА придумала мебель-робота для маленьких квартир 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
Это трансформер «4 в 1»: кровать, диван, платяной шкаф и рабочий столик.
Люди едут в города — такова тенденция последних десятилетий. А города, к сожалению, не резиновые. Поэтому появляется все больше малогабаритных квартир — студии, крошечные однушки. Для одного человека вроде бы и ничего, но впихнуть в 20 квадратных метров все, что нужно для комфортной жизни, затруднительно. Эту проблему взялась решать ИКЕА — и придумала целый комплект-трансформер, который может заменить и кровать, и диван, и шкаф и рабочее место.
Легким движением руки кровать превращается… в диван, за которым стоит шкаф. А еще тут есть выдвижной столик, на который можно поставить ноутбук. Ну, или тарелку с ужином. Движение именно легкое, мы не шутим. Предполагается, что управлять всем этим счастьем можно будет с тачпада. Придумали это все совместно с компанией ORI, которая специализируется на создании роботизированной мебели.
Многофункционального мебельного робота назвали ROGNAN — по названию маленькой шведской деревушки.
«Он меняется в соответствии с вашими потребностями: от сна до одевания, от приема гостей до работы и много другого», — рассказывают в ИКЕА.
Предполагается, что робот ROGNAN сможет сэкономить около восьми-девяти квадратных метров площади. Немало, согласитесь, когда речь идет о студии в 18-20 квадратов.
Пока что идея на стадии разработки, а в жизнь ее планируют воплотить уже в следующем году.
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Дом и сад , Ikea
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