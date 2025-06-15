Когда и как правильно собирать лекарственные растения
Многие дачники собирают и сушат целебные травы. Кто-то любит зимой пить ароматный и полезный травяной чай, кто-то использует лекарственные растения для ухода за волосами и кожей, у кого-то есть проверенные рецепты травяных сборов от разных недугов. Независимо от целей, важно правильно собрать и высушить растительное сырье, и сейчас самое время вспомнить, как же это следует делать. Целебные травы - подарок нам от природы
Время сбора трав
У каждого лекарственного растения — свое время заготовки. Именно в эту пору оно максимально накапливает полезные вещества, которыми обусловлено его целебное действие. Краткая табличка-календарь поможет сориентироваться в сроках сбора растительного сырья (календарь для Средней полосы; для других географических зон, естественно, нужны поправки с учетом климата). Чтобы увеличить изображение, просто щелкните по картинке: Календарь сбора лекарственных трав
Если таблички под рукой не оказалось или в ней нет интересующего нас растения, ориентируемся на общие правила — в зависимости от вида лекарственного сырья.
Почки
Если сырьем являются почки растения, собирать их нужно ранней весной (у некоторых растений — начиная с февраля). Следует успеть, «поймать момент», когда почки уже набухли, но еще не начали распускаться листья. Раскрывающиеся почки уже не имеют ценности как лекарственное сырье.
Кору деревьев и кустарников собирают тоже по весне — когда начинается сокодвижение. Период ее заготовки завершается, когда разворачиваются первые листочки. Если время сбора выбрано верно, кора легко отделяется от ветви.
Листья
Чаще всего заготовку листьев проводят в то время, когда растение образует бутоны или цветет. Реже — в фазе плодоношения. У растений с зимующей листвой (брусника, толокнянка) возможен и осенний сбор сырья — после того, как созреют ягоды.
Цветки и соцветия
Если для лечебных целей требуются цветки растения, следует дождаться, когда они распустятся полностью. Иногда используют и бутоны, но никогда не следует заготавливать сырье с увядающих и отцветающих растений.
Травы
Надземную часть травянистых многолетних и однолетних растений собирают в период их цветения или образования бутонов.
Семена и плоды
В подавляющем большинстве случаев рекомендуют дождаться, когда плоды и семена полностью созреют. Впрочем, бывают исключения. Например, спелые плоды шиповника становятся мягкими и мнутся при сборе — их собирают чуть недозрелыми. Калину, рябину, облепиху хорошо собирать после первых заморозков. Соплодия хмеля Если семена растения, созрев, легко осыпаются, разлетаются, применяют маленькую хитрость: на ветку, где зреет ценное сырье, надевают небольшой полотняный мешочек и завязывают его, чтобы не сдуло ветром. Созревшие семена соберутся сами.
Корни, корневища, клубни и луковицы
Их выкапывают, как правило, ранней весной, в пору пробуждения растений; у некоторых растений осенью — когда в подземных органах накапливается максимальное количество полезных веществ. При осеннем сборе обычно дожидаются, когда начинает отмирать надземная часть (но до ее полного отмирания, чтобы не ошибиться в определении растения).
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Как правильно собирать лекарственное сырье
Значение имеет не только время сбора. Нужно правильно собрать сырье, чтобы и растению не навредить, и полезные свойства трав сохранить. Очень важно правильно собрать травы
По общему правилу, сбор наздемных частей растений, и в особенности цветов, возможен лишь в сухую погоду. Дождитесь, когда спадет роса, — и можно приступать. Растения, содержащие эфирные масла, предпочтительно собирать в жаркую, солнечную погоду, а вот ягоды и сочные плоды — поутру или вечером.
Отправляясь за травами, вооружитесь ножницами или острым секатором, ножом. Не следует рвать стебли руками — слишком велика вероятность повредить растение, вырвать его с корнем или поломать. Аккуратно срезаем только то, что нам нужно.
Кстати, у травников обычно есть свои ритуалы и правила, в которых отражается бережное и уважительное отношение к Природе, дарующей нам здоровье и силы. Но даже если вы не станете обращаться к травам с благодарственными речами или читать заговоры, приступая к сбору трав, аккуратность — обязательное правило для всех, кто заготавливает целебное сырье.
Помните:
- никогда не выкапываем корневища редких (а тем более — занесенных в Красную книгу) растений;
- не собираем дочиста все, что видим — обязательно оставляем нашим природным целителям возможность жить дальше и размножаться;
- не выдираем траву с корнем, если нужны только стебли или соцветия.
Знаю, что есть энтузиасты, которые на своих дачных участках сохраняют, размножают редкие дикорастущие растения (например, ятрышник), а затем высаживают их в окрестных лесах или на лугах. Замечательный опыт и пример, правда? Но вернемся к правилам сбора...
Тонкости сбора различных видов сырья
Как и время, способ заготовки во многом зависит от вида сырья. Вроде, это очевидно — но есть нюансы, о которых надо знать.
Почки
- березовые почки заготавливают, срезая вместе с ветками, а после просушки обмолачивают и очищают от примесей;
- сосновые почки срезают острым ножом, а почки осины, черного тополя аккуратно обрывают руками.
- сбор коры проводят только на молодых (в возрасте не более 3-4 лет) побегах и стволах;
- кора для сбора годится только гладкая, молодая — в старой мало полезных веществ;
- у дуба кору снимают только с ветвей, но не со ствола;
- кору снимают так: два полукольцевых надреза на выбранной ветви (на расстоянии 20-30 см друг от друга) соединяют двумя продольными надрезами и аккуратно снимают образовавшуюся полоску;
- собирать кору следует только с хорошо знакомых растений, чтобы не ошибиться (время сбора коры обычно приходится на ту пору, когда на растении еще нет листьев.
Листья
- листья обрывают руками (движением сверху вниз вдоль побега) или срезают ножницами (секатором);
- толстые черешки от листьев желательно отделять — полезных веществ в них практически нет, а сушку они замедляют;
- собирают только здоровые, не поврежденные вредителями листья;
- мелкие кожистые листочки (например, брусники, толокнянки) собирают вместе с веточками, а потом отделяют от них;
- для сбора предпочтительны хорошо развитые листья с нижней или средней части побега. Липовый цвет - ценное лекарственное сырье
Цветки и соцветия
- цветки и соцветия собирают, срезая ножницами или аккуратно отщипывая цветоножки;
- это очень нежное сырье, поэтому для сбора рекомендуют использовать корзинки, в которые рыхлым слоем, не сминая, кладут цветки.
Травы
- надземную часть растений при заготовке срезают или скашивают на уровне нижних листьев;
- у рослых растений с толстым, грубым стеблем (полынь, пустырник и другие) собирают только верхние части стебля (до 15-20 см) и боковые побеги.
Семена и плоды
- семена и плоды собирают выборочно, поскольку созревают они обычно неравномерно;
- осыпающиеся семена (например, аниса, кориандра, тмина и других растений) можно заготавливать, срезая верхушки растений с недозрелыми семенами — их связывают в пучки и подвешивают для дозаривания, а затем обмолачивают;
- сочные ягоды (земляника, смородина, черника и другие) собирают осторожно, перекладывая каждый слой ягод (не толще 5-7 см) слоем листьев, чтобы сырье не слеживалось — помятые ягоды при сушке портятся, загнивают или покрываются плесенью. Ягоды и плоды собирают по мере созревания
Корни, корневища, клубни и луковицы
- подземные части растений выкапывают вилами или лопатой вместе с почвой, а затем, отряхнув землю, промывают в холодной проточной воде;
- промытое сырье раскладывают, чтобы слегка подсушить, а затем очищают от мусора, поврежденных частей, мелких корешков;
- нельзя мыть подземные части растений, содержащие слизистые вещества и сапонины (ятрышник, синюха и другие) — землю с них тщательно отряхивают и снимают с корней (клубней, корневищ) верхнюю кожицу.
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