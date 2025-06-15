Когда и как правильно собирать лекарственные растения

Многие дачники собирают и сушат целебные травы. Кто-то любит зимой пить ароматный и полезный травяной чай, кто-то использует лекарственные растения для ухода за волосами и кожей, у кого-то есть проверенные рецепты травяных сборов от разных недугов. Независимо от целей, важно правильно собрать и высушить растительное сырье, и сейчас самое время вспомнить, как же это следует делать. Целебные травы - подарок нам от природы

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Время сбора трав

У каждого лекарственного растения — свое время заготовки. Именно в эту пору оно максимально накапливает полезные вещества, которыми обусловлено его целебное действие. Краткая табличка-календарь поможет сориентироваться в сроках сбора растительного сырья (календарь для Средней полосы; для других географических зон, естественно, нужны поправки с учетом климата). Чтобы увеличить изображение, просто щелкните по картинке: Календарь сбора лекарственных трав

Если таблички под рукой не оказалось или в ней нет интересующего нас растения, ориентируемся на общие правила — в зависимости от вида лекарственного сырья.

Почки

Если сырьем являются почки растения, собирать их нужно ранней весной (у некоторых растений — начиная с февраля). Следует успеть, «поймать момент», когда почки уже набухли, но еще не начали распускаться листья. Раскрывающиеся почки уже не имеют ценности как лекарственное сырье.

Кору деревьев и кустарников собирают тоже по весне — когда начинается сокодвижение. Период ее заготовки завершается, когда разворачиваются первые листочки. Если время сбора выбрано верно, кора легко отделяется от ветви.

Листья

Чаще всего заготовку листьев проводят в то время, когда растение образует бутоны или цветет. Реже — в фазе плодоношения. У растений с зимующей листвой (брусника, толокнянка) возможен и осенний сбор сырья — после того, как созреют ягоды.

Цветки и соцветия

Если для лечебных целей требуются цветки растения, следует дождаться, когда они распустятся полностью. Иногда используют и бутоны, но никогда не следует заготавливать сырье с увядающих и отцветающих растений.

Травы

Надземную часть травянистых многолетних и однолетних растений собирают в период их цветения или образования бутонов.

Семена и плоды

В подавляющем большинстве случаев рекомендуют дождаться, когда плоды и семена полностью созреют. Впрочем, бывают исключения. Например, спелые плоды шиповника становятся мягкими и мнутся при сборе — их собирают чуть недозрелыми. Калину, рябину, облепиху хорошо собирать после первых заморозков. Соплодия хмеля Если семена растения, созрев, легко осыпаются, разлетаются, применяют маленькую хитрость: на ветку, где зреет ценное сырье, надевают небольшой полотняный мешочек и завязывают его, чтобы не сдуло ветром. Созревшие семена соберутся сами.

Корни, корневища, клубни и луковицы

Их выкапывают, как правило, ранней весной, в пору пробуждения растений; у некоторых растений осенью — когда в подземных органах накапливается максимальное количество полезных веществ. При осеннем сборе обычно дожидаются, когда начинает отмирать надземная часть (но до ее полного отмирания, чтобы не ошибиться в определении растения).

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Как правильно собирать лекарственное сырье

Значение имеет не только время сбора. Нужно правильно собрать сырье, чтобы и растению не навредить, и полезные свойства трав сохранить. Очень важно правильно собрать травы

По общему правилу, сбор наздемных частей растений, и в особенности цветов, возможен лишь в сухую погоду. Дождитесь, когда спадет роса, — и можно приступать. Растения, содержащие эфирные масла, предпочтительно собирать в жаркую, солнечную погоду, а вот ягоды и сочные плоды — поутру или вечером.

Отправляясь за травами, вооружитесь ножницами или острым секатором, ножом. Не следует рвать стебли руками — слишком велика вероятность повредить растение, вырвать его с корнем или поломать. Аккуратно срезаем только то, что нам нужно.

Кстати, у травников обычно есть свои ритуалы и правила, в которых отражается бережное и уважительное отношение к Природе, дарующей нам здоровье и силы. Но даже если вы не станете обращаться к травам с благодарственными речами или читать заговоры, приступая к сбору трав, аккуратность — обязательное правило для всех, кто заготавливает целебное сырье.

Помните:

никогда не выкапываем корневища редких (а тем более — занесенных в Красную книгу) растений;

не собираем дочиста все, что видим — обязательно оставляем нашим природным целителям возможность жить дальше и размножаться;

не выдираем траву с корнем, если нужны только стебли или соцветия.

Знаю, что есть энтузиасты, которые на своих дачных участках сохраняют, размножают редкие дикорастущие растения (например, ятрышник), а затем высаживают их в окрестных лесах или на лугах. Замечательный опыт и пример, правда? Но вернемся к правилам сбора...

Тонкости сбора различных видов сырья

Как и время, способ заготовки во многом зависит от вида сырья. Вроде, это очевидно — но есть нюансы, о которых надо знать.

Почки

березовые почки заготавливают, срезая вместе с ветками, а после просушки обмолачивают и очищают от примесей;

сосновые почки срезают острым ножом, а почки осины, черного тополя аккуратно обрывают руками.

сбор коры проводят только на молодых (в возрасте не более 3-4 лет) побегах и стволах;

кора для сбора годится только гладкая, молодая — в старой мало полезных веществ;

у дуба кору снимают только с ветвей, но не со ствола;

кору снимают так: два полукольцевых надреза на выбранной ветви (на расстоянии 20-30 см друг от друга) соединяют двумя продольными надрезами и аккуратно снимают образовавшуюся полоску;

собирать кору следует только с хорошо знакомых растений, чтобы не ошибиться (время сбора коры обычно приходится на ту пору, когда на растении еще нет листьев.

Листья

листья обрывают руками (движением сверху вниз вдоль побега) или срезают ножницами (секатором);

толстые черешки от листьев желательно отделять — полезных веществ в них практически нет, а сушку они замедляют;

собирают только здоровые, не поврежденные вредителями листья;

мелкие кожистые листочки (например, брусники, толокнянки) собирают вместе с веточками, а потом отделяют от них;

для сбора предпочтительны хорошо развитые листья с нижней или средней части побега. Липовый цвет - ценное лекарственное сырье

Цветки и соцветия

цветки и соцветия собирают, срезая ножницами или аккуратно отщипывая цветоножки;

это очень нежное сырье, поэтому для сбора рекомендуют использовать корзинки, в которые рыхлым слоем, не сминая, кладут цветки.

Травы

надземную часть растений при заготовке срезают или скашивают на уровне нижних листьев;

у рослых растений с толстым, грубым стеблем (полынь, пустырник и другие) собирают только верхние части стебля (до 15-20 см) и боковые побеги.

Семена и плоды

семена и плоды собирают выборочно, поскольку созревают они обычно неравномерно;

осыпающиеся семена (например, аниса, кориандра, тмина и других растений) можно заготавливать, срезая верхушки растений с недозрелыми семенами — их связывают в пучки и подвешивают для дозаривания, а затем обмолачивают;

сочные ягоды (земляника, смородина, черника и другие) собирают осторожно, перекладывая каждый слой ягод (не толще 5-7 см) слоем листьев, чтобы сырье не слеживалось — помятые ягоды при сушке портятся, загнивают или покрываются плесенью. Ягоды и плоды собирают по мере созревания

Корни, корневища, клубни и луковицы

подземные части растений выкапывают вилами или лопатой вместе с почвой, а затем, отряхнув землю, промывают в холодной проточной воде;

промытое сырье раскладывают, чтобы слегка подсушить, а затем очищают от мусора, поврежденных частей, мелких корешков;

нельзя мыть подземные части растений, содержащие слизистые вещества и сапонины (ятрышник, синюха и другие) — землю с них тщательно отряхивают и снимают с корней (клубней, корневищ) верхнюю кожицу.

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