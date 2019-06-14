Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Вся правда о скидках в супермаркетах 

Рамблер 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Большинству людей сложно пройти мимо ярких ценников с надписью «скидка». Сотрудники супермаркетов давно научились этим пользоваться и предлагают покупателям ежедневно все новые и новые акции, отдавая товар «практически бесплатно». Но так ли на самом деле все просто? И кто остается в выигрыше?

Нужен ли вам товар со скидкой

Помните, как в фильме про мушкетеров Портос говорил: «Я дерусь, потому что дерусь»? Так же и со скидками. Если спросить покупателя, наполняющего свою тележку товарами с маркировкой «акция», нужны ли они ему на самом деле, с вероятностью в 80% он ответит, что не особо и нужны. Но как пройти мимо вещей, цены на которые так удачно снизили? Вот и покупаем просто потому, что покупаем. И вряд ли это выгодно для семейного бюджета. А вот для супермаркетов — да.

Почему именно желтые ценники

Желтый цвет ассоциируется у большинства людей с солнцем и радостью. Этим не преминули воспользоваться владельцы торговых сетей и небольших супермаркетов. Теперь этот яркий оттенок прочно закрепился в умах потребителя с материальной выгодой. Между тем, часто желтые ценники в магазинах выставлены вовсе не для покупателей, а для продавцов: они сигнализируют о том, какие товары нужно постараться продать побыстрее. В частности это касается магазинов одежды и техники.

Обычная цена товара

Еще один подвох с ценниками, на которых написано заветное слово «акция», в том, что их можно наклеить абсолютно на любой товар. Продавцы часто пользуются этим и продают наряду с уцененными товарами обычные, просто наклеив на них яркие ценники.
Жертвы рекламы
Некоторые супермаркеты, продающие бытовую технику, используют еще одну весьма интересную тактику. Бывает, что магазин рекламирует какой-то товар, обещая низкую цену, покупатель «ведется» на акцию и отправляется в магазин за выгодной вещью. Но уже в супермаркете консультант вдруг начинает отговаривать его от выгодной покупки, утверждая, что рекламируемая вещь не слишком хороша, а вот у другой и характеристики получше, и служить она будет дольше. Правда, по цене она выйдет дороже, но ведь качество же! Многие попадаются на крючок.

Рубли и копейки

И, наверно, избитая истина: уловка с 99 копейками. До сих пор в сознании людей, например, цена 59.90 это вовсе не 60 рублей, а почему-то 50. Забавно, но факт. Вроде бы, копейки, но посчитайте, сколько, выйдет таких копеек, предположим, за год.
Женский форум
Дом и сад
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вещи, которые лучше не делать, когда разбито сердце
10 профессий, которые запрещены российским женщинам6
Как меняют цвет кожи, вживляя под нее тональный крем
11 хитростей, которых нет в книгах по уборке
Как понять, что подруга вас ненавидит3
Видео
03:14
В России испытали новую систему борьбы с борщевиком
Дом и сад
02:29
Е-230 и другие консерванты: в чем опасность
Еда
00:47
В Роскачестве назвали рецепт правильной окрошки
Еда
05:03
Как выглядят настоящие специи
Еда
03:28
Как проверить зрение, не отходя от компьютера
Здоровье
11:13
Малоизвестные подробности о жизни Майкла Джексона
Звёзды
00:15
Поплавская предложила стерилизовать мам-кукушек
Звёзды
00:38
Вайкуле много лет ругает себя за вредную привычку
Звёзды
04:16
Может ли цикорий заменить кофе
Еда Здоровье
04:54
Как выглядели российские знаменитости в молодости
Звёзды Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение