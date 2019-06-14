Вся правда о скидках в супермаркетах

Большинству людей сложно пройти мимо ярких ценников с надписью «скидка». Сотрудники супермаркетов давно научились этим пользоваться и предлагают покупателям ежедневно все новые и новые акции, отдавая товар «практически бесплатно». Но так ли на самом деле все просто? И кто остается в выигрыше?

Нужен ли вам товар со скидкой

Помните, как в фильме про мушкетеров Портос говорил: «Я дерусь, потому что дерусь»? Так же и со скидками. Если спросить покупателя, наполняющего свою тележку товарами с маркировкой «акция», нужны ли они ему на самом деле, с вероятностью в 80% он ответит, что не особо и нужны. Но как пройти мимо вещей, цены на которые так удачно снизили? Вот и покупаем просто потому, что покупаем. И вряд ли это выгодно для семейного бюджета. А вот для супермаркетов — да.

Почему именно желтые ценники

Желтый цвет ассоциируется у большинства людей с солнцем и радостью. Этим не преминули воспользоваться владельцы торговых сетей и небольших супермаркетов. Теперь этот яркий оттенок прочно закрепился в умах потребителя с материальной выгодой. Между тем, часто желтые ценники в магазинах выставлены вовсе не для покупателей, а для продавцов: они сигнализируют о том, какие товары нужно постараться продать побыстрее. В частности это касается магазинов одежды и техники.

Обычная цена товара

Еще один подвох с ценниками, на которых написано заветное слово «акция», в том, что их можно наклеить абсолютно на любой товар. Продавцы часто пользуются этим и продают наряду с уцененными товарами обычные, просто наклеив на них яркие ценники.

Жертвы рекламы

Некоторые супермаркеты, продающие бытовую технику, используют еще одну весьма интересную тактику. Бывает, что магазин рекламирует какой-то товар, обещая низкую цену, покупатель «ведется» на акцию и отправляется в магазин за выгодной вещью. Но уже в супермаркете консультант вдруг начинает отговаривать его от выгодной покупки, утверждая, что рекламируемая вещь не слишком хороша, а вот у другой и характеристики получше, и служить она будет дольше. Правда, по цене она выйдет дороже, но ведь качество же! Многие попадаются на крючок.

Рубли и копейки

И, наверно, избитая истина: уловка с 99 копейками. До сих пор в сознании людей, например, цена 59.90 это вовсе не 60 рублей, а почему-то 50. Забавно, но факт. Вроде бы, копейки, но посчитайте, сколько, выйдет таких копеек, предположим, за год.