Дикая сервировка, после вида которой и есть не захочется

Как известно, в ресторанном бизнесе всегда нужно идти в ногу со временем, знать последние тенденции и уметь привлекать клиентов. Иначе гость развернется и сделает выбор в пользу конкурента. Также каждый ресторатор знает, что каждому заведению нужна своя фишка — пусть странная, пусть из ряда вон, но это способ выделиться среди безликих кафе, и он работает.

Но иногда в погоне за тем, чтобы сделать впечатление от похода в ресторан незабываемым, создатели доходят до полного абсурда. В этот раз речь пойдет о подаче блюд. Перейти за черту дозволенного и потерять клиента очень просто. А вернуть назад?

В этой фотогалерее мы собрали примеры того, как шеф-повар и ресторатор из оригинальной сервировки превратили обеденный стол в дикость, а сама подача блюд напрочь отбивает желание их пробовать.