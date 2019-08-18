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Дикая сервировка, после вида которой и есть не захочется 

Рамблер 8 часов назад
Как известно, в ресторанном бизнесе всегда нужно идти в ногу со временем, знать последние тенденции и уметь привлекать клиентов. Иначе гость развернется и сделает выбор в пользу конкурента. Также каждый ресторатор знает, что каждому заведению нужна своя фишка — пусть странная, пусть из ряда вон, но это способ выделиться среди безликих кафе, и он работает.
Но иногда в погоне за тем, чтобы сделать впечатление от похода в ресторан незабываемым, создатели доходят до полного абсурда. В этот раз речь пойдет о подаче блюд. Перейти за черту дозволенного и потерять клиента очень просто. А вернуть назад?
В этой фотогалерее мы собрали примеры того, как шеф-повар и ресторатор из оригинальной сервировки превратили обеденный стол в дикость, а сама подача блюд напрочь отбивает желание их пробовать.
Дом и сад , Фото
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