Почему я не выбрасываю старые зубные щетки

Я никогда не выбрасываю зубные щетки, потому что считаю, что они помогают существенно экономить на других хозяйственных принадлежностях. Врачи рекомендуют менять их каждые три месяца. получается, что за всю жизнь у большинства людей накапливается очень много зубных щеток с микробами, которые еще можно использовать в быту. Конечно, в большинстве случаев они просто заменят другие щетки или губки, но экономить получается сильнее, так как не надо приобретать ничего нового.

Например, мой сын где-то вычитал, что нужно чистить белую подошву кроссовок зубной пастой с зубной щеткой. Говорит, это действительно помогает отбелить резиновую подошву. Так увлекся, что теперь сам обувь чистит.

Зубные щетки можно использовать и в дополнении к губкам для мытья посуды. Иногда вместо того, чтобы по часу стоять и оттирать сковородку, я беру зубную щетку с жесткой щетиной и начинаю оттирать ей сковороду. Благодаря ей я начала меньше тратить времени на мытье посуды. Особенно хорошо она выручает при застывшем жире после жарки мяса.

Еще зубную щетку можно использовать вместо ершика для унитаза. Она лучше очищает поверхность. Если немного нагреть ее основание и согнуть, она идеально подойдет для чистки той части, которая находится под сидением.

Как женщина, могу посоветовать использовать щетку для косметических процедур. они идеально подходят для того, чтобы красить брови хной или делать небольшой пилинг для губ, избавляя их от лишней кожи. Зубная щетка может заменить даже расческу для ресниц, чтобы не оставалось лишних комочков.