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4 случая, когда лучше не покупать квартиру у родственников 

В городе N + ещё 1 30 августа 2019
Когда лучше не покупать квартиру у родственников
Фото: depositphotos.com
Казалось бы, закон не запрещает покупать у родственников что-либо, даже жилье или другую недвижимость. Такое даже часто можно встретить. Но иногда, купля-продажа квартиры у родного человека может принести проблемы.

Налоговый вычет

По закону, приобретая недвижимость, вы можете рассчитывать на возврат налога. Но только не в случае с родственниками. Налоговый кодекс признает супругов, родителей, сестер и братьев «зависимыми» лицами, и не позволяет получить налоговый вычет при покупке квартиры у данных категорий граждан.

Несовершеннолетние родственники

Сделку о покупке квартиры у несовершеннолетнего родственника могут признать незаконной. В законе предусмотрена норма, по которой родители не могут заключать сделки от его имени с близкими родственниками.

«Купил у жены»

Покупка квартиры у своего супруга также может быть отменена. Если квартира является общей собственностью, то такая сделка признается мнимой, а значит, недействительной.

«Продал по дешевке»

Еще под угрозой может оказаться сделка по купле квартиры у родственника по заниженной цене. Бывает, что эту схему используют для того, чтобы уйти от налогов, поэтому ей тут же заинтересуется ФНС или кредиторы продавца.
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Женский форум
Дом и сад , Федеральная налоговая служба
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