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Вещи, от которых следует освободить дом 

express-novosti.ru 23 часа назад
Вещи, от которых следует освободить дом
Фото: express-novosti.ru
О необходимости сохранять порядок в доме знает каждый. Но у всех разное понятие о таком порядке. Психологи составили список вещей, от которых людям нужно избавляться в первую очередь для сохранения порядка и уюта в доме. Журналисты информационного агентства «Экспресс-Новости» представляют такой список вашему вниманию.

Коробки и упаковки

Практически у всех людей со временем накапливаются дома ненужные упаковки и коробки. Некоторые их не выбрасывают намеренно, чтобы затем складывать в них какие-то вещи или просто держать про запас. Психологи считают, что собирать пустые коробки и упаковки — это не самая полезная привычка, которую лучше себе не заводить.

Бижутерия и косметика

Этот пункт больше подходит для девушек, которые любят хранить дома большое количество косметики и бижутерии. Многое из этого они уже не используют и вряд ли когда-нибудь будут, но зачем-то держат эти вещи на своих полках. Психологи призывают таких людей приучить себя легко и быстро расставаться с косметикой и бижутерией, которые вам наверняка больше не понадобятся.

Испорченные вещи

В эту категорию психологи относят все вещи с дефектами, которые люди почему-то продолжают держать у себя дома. В качестве примера можно привести испорченную одежду в виде порванных носков, маек и курток. Некоторые личности даже не замечают, как раз за разом хватают с полки одни и те же носки, обнаруживают в них дырку, но, вместо того чтобы выбросить их, кладут обратно на место. Таким же образом многие себя ведут с полотенцами, бельем и иными предметами.

Посуда со сколами

Посуду со сколами психологи относят в отдельную категорию, так как она является не просто испорченной вещью, но еще и может представлять опасность для здоровья. Кроме того, по мнению восточных специалистов, хранение дома старой посуды притягивает бедность и беды.

Увядшие цветы

Этот пункт тоже больше относится к представительницам прекрасного пола, которые не спешат выбрасывать подаренные им букеты цветов даже в тот момент, когда они явно вянут и, вместо приятного запаха, начинают вонять. Как утверждают психологи, девушки зачастую стремятся хранить подаренные им вещи как можно дольше, что не всегда нормально. А специалисты по фэншуй добавляют, что усохшие цветы начинают передавать людям, находящимся рядом с ними, энергетику одиночества и уныния.

Старые чеки

Весьма внушительное число людей упрямо хранят дома все старые чеки, получаемые ими в магазинах. И одно дело, когда кто-то перебирает их, отделяя те, которые еще могут пригодиться (например, для сохранения гарантии на товар), от ненужных. Но совершенно другое дело, когда некоторые держат старые чеки в пакетах, но явно никогда уже к ним не притронутся, хотя зачем-то себе внушают обратное.
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