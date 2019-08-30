Советы наших бабушек: 5 рецептов идеальной чистоты

Вспоминаем секреты уборки минувшего времени.

Домохозяйки привыкли покупать цеплый арсенал моющих средств: отдельно для ванной, деревянных поверхностей, ковров и металла. Если вспомнить наших бабушек, самым сильным химикатом, которым они пользовались для уборки, были смешанные сода и уксус. На наш взгляд, натуральные средства могут справиться с загрязнениями ничуть не хуже — предлагаем несколько простых рецептов для идеальной чистоты.

1. Пыль не будет садиться: смешайте воду с небольшим количеством жидкого мыла и 1 стаканом уксуса. Смочите безворсовую салфетку в этой воде и протрите ей полки. Уксус и содержащийся в мыле глицерин легко отмывают пятна и являются антистатиком для пыли.

2. Избавляемся от пятен: кровяные разводы смываются в растворе ледяной воды и соли, где нужно замочить на час испачканную одежду. Пятна от чая и кофе можно стереть, если залить вещь в разбавленной водке: 1 стакан этилового спирта на 2 стакана воды. Плесень стирается с помощью пахты — обезжиренных сливок. В них нужно замочить ткань на несколько часов.

3. Отмываем медные кастрюли: возьмите половинку лимона и щедро обмакните в поваренную соль. Этой «губкой» натирайте поверхность кастрюли, пока грязь не станет отходить сама собой под действием лимонной кислоты и соли.

4. Белоснежная эмаль: возьмите стебель ревеня, нарежьте его на куски и тушите в кастрюле с небольшим количеством воды в течение 10 минут. Пюре из ревеня натрите эмаль и оставьте на 1—2 часа. После смойте и отполируйте идеально белую эмаль.

5. Очистите потускневшее серебро: накройте тарелку «шапочкой» из алюминиевой фольги, поместите в нее серебряное изделие. Затем засыпьте содой и залейте горячей водой. Раствор начнет шипеть и пузыриться — как только реакция прекратится, выньте серебро из миски и промойте под проточной водой.